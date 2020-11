Elecciones en EEUU: Biden saca ventaja en tres estados clave

Trump exigirá un recuento de votos en el estado de Wisconsin, donde Biden muestra una pequeña ventaja según los resultados parciales, anunció este miércoles su jefe de campaña.

“Hubo informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados”, afirmó el jefe de campaña, Bill Stepien, en un comunicado. “El presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y lo haremos de inmediato”, sentenció.

Luego de que este miércoles el conteo oficial diera una ventaja para el candidato opositor, el presidente estadounidense lanzó varios tuits donde planteó que “mágicamente” los resultados se estaban dando vuelta en favor de los demócratas e insistió en la posibilidad de un fraude.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020