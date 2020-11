Elecciones en EEUU: Biden se acerca a la Casa Blanca mientras que Trump desafía la legitimidad de la elección

El candidato demócrata Joe Biden se impuso en Michigan, un estado clave en su camino a la Casa Blanca y quedó a un puñado de votos electorales de arrebatarle la presidencia al actual mandatario, Donald Trump. Se espera que durante el jueves se definan los resultados en los Estados claves. Los demócratas tienen la vista en Nevada, que podría darle a Biden el empujón final para consolidar el triunfo.

Durante la madrugada del jueves, Biden lanzó un “Fondo de Lucha” para garantizar que “cada voto se cuente”, una consigna que se trasladó a las calles de numerosas ciudades a lo largo de Estados Unidos con vigilias y movilizaciones en pos de la transparencia institucional. Mientras tanto, el Presidente estadounidense denunció fraude electoral en varios estados y pidió que se realice un recuento de los sobres.

De acuerdo con los principales medios de EEUU, Biden alcanzó los 264 votos electorales y amplió la brecha con respecto a su rival, que logra 214 adhesiones. No obstante, el mandatario republicano descree de los resultados difundidos hasta el momento y acusa al candidato opositor de cometer fraude.

“Hubo informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados. El Presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y lo haremos de inmediato”, dijo en un comunicado el jefe de campaña de Trump, Bill Stepien.

En últimas horas de la tarde del miércoles, la campaña del mandatario también presentó demandas en los estados de Michigan, Pensilvania y Georgia. En todos los casos, pidió la suspensión temporal de los conteos hasta que sus observadores reciban «acceso significativo» a la revisión de boletas que ya fueron abiertas y procesadas en numerosas localidades.

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020