Biden superó el récord de Obama y ya es el candidato más votado de la historia

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, acumuló ya más votos de los que logró Barack Obama en las elecciones de 2008, en las que obtuvo su primera victoria electoral, superando así el récord establecido por quien fuera el primer presidente negro de Estados Unidos.

Según el recuento que ofrece la cadena Fox News, Joe Biden ya superó los 69,49 millones de votos que obtuvo Barack Obama en sus primeras elecciones, en las que se impuso al republicano John McCain, que sumó 59,94 millones.

En opinión de Nate Silver, director del portal Five Thirty Eight, especializado en asuntos electorales, es muy probable que Joe Biden termine obteniendo «en torno a los 80 millones» si la participación total es de unos 155 millones.

There are a LOT of uncounted votes in CA, NY, MD, MA, NJ and IL. Biden's popular vote margin is going to expand quite a bit.

— Nate Silver (@NateSilver538) November 4, 2020