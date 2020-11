Joe Biden achica la distancia en estados claves y desafía a Trump: “Nadie nos va a quitar nuestra democracia”

Mientras el conteo de votos sigue adelante y el mundo permanece en vilo por el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el candidato demócrata Joe Biden achica las distancias en estados claves como Georgia y Pensilvania. Ante este pronóstico poco alentador, el mandatario Donald Trump brindó este jueves una conferencia de prensa en la que volvió a denunciar fraude y aseguró que, “si se cuentan los votos legales” él obtuvo una amplia victoria en los comicios que se celebraron el martes. Luego de su discurso, Biden respondió con una serie de posteos en Twitter, donde llamó a la ciudadanía “mantener la fe» y aseguró: “Nadie nos va a quitar nuestra democracia”.

Las expresiones del exvicepresidente de Barack Obama llegaron después de un virulento discurso del actual jefe de Estado, que insistió en sus denuncias sobre supuestas irregularidades en el escrutinio. “Obtuve victorias masivas en Florida y Ohio. Los grandes medios interfirieron en este proceso. Y las encuestadoras que decían que iba a haber una gran ola azul se equivocaron. Lo que hubo fue una gran ola roja”, afirmó.

Tras la alocución de Presidente, Biden se volcó a las redes sociales, donde en los últimos días se caracterizó por pedirle “calma” a la ciudadanía hasta que finalice el conteo de votos.

“Nadie nos va a quitar nuestra democracia. Ni ahora ni nunca”, comenzó el opositor en Twitter. Y agregó: “Estados Unidos ha llegado demasiado lejos, peleado demasiadas batallas y soportado demasiado como para permitir que eso suceda”.

Más tarde, volvió a pedirle a sus seguidores que “mantengan la fe” y aseguró que, a pesar de la intención de Trump de “acudir a los tribunales para evitar que se cuenten los votos”, el partido demócrata “ha reunido el esfuerzo de protección electoral más grande de la historia para contraatacar”.

No one is going to take our democracy away from us. Not now, not ever.

America has come too far, fought too many battles, and endured too much to let that happen.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2020