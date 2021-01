Encontraron los restos del avión que cayó al mar en Indonesia

Las autoridades indonesias confirmaron que hallaron el Boeing 737-500 que transportaba a bordo a 62 personas (56 pasajeros y seis tripulantes) del que se había perdido la pista se estrelló en el mar de Java poco después de despegar este sábado de la capital, Yakarta. No hay sobrevivientes.

El vuelo SJY 182 de la aerolínea Air Sriwijaya se dirigía a Pontianak, en la isla de Borneo, cuando desapareció del radar, según confirmó el responsable del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, Haerul Anwar, al portal de noticias Sarang Berita.

El aparato despareció de los instrumentos de seguimiento cuando sobrevolaba la isla de Lancang. De acuerdo con la web de seguimiento FlightRadar, el avión perdió más de 10.000 pies de altitud en menos de un minuto, aproximadamente 4 minutos después de la salida de Yakarta.

El gobernador de las Islas Seribu, cercanas al punto en que se perdió contacto con el aparato, declaró que los habitantes del lugar escucharon una explosión , según declaraciones del portal local Detik, y pescadores de las inmediaciones afirmaron a medios locales que habían presenciado una explosión y encontrado escombros flotando en el mar.

Indonesia's Ministry of Transport says Sriwijaya Air flight SJ182 was carrying 56 passengers (46 adults, seven children, and three infants) and six crew members. https://t.co/v2g1CHe2hw pic.twitter.com/v6aFYFhM6K

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 9, 2021