El mundo superó las dos millones de muertes por coronavirus a poco más de un año de la detección de la enfermedad, según el recuento que realiza la Universidad Johns Hopkins.

La marca del millón se alcanzó el 28 de septiembre último, lo que habla de una aceleración del ritmo de decesos en los últimos meses.

“Nuestro planeta alcanzó un desgarrador hito: la pandemia de Covid-19 se ha cobrado la vida de dos millones de personas”, dijo el secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, en un comunicado difundido en video.

“Lamentablemente, el mortal impacto de la pandemia ha sido empeorado por la falta de un esfuerzo coordinado a nivel global. Por la memoria de estas dos millones de personas, el mundo debe actuar con muchas más solidaridad”, agregó en el mensaje subido en su cuenta de Twitter.

Our world has reached a heart-wrenching milestone: #COVID19 has now claimed two million lives.

Sadly, the impact of the pandemic has been made worse by the absence of global coordination.

In the memory of those two million souls, the world must act with far greater solidarity. pic.twitter.com/wFGZpiLmIj

— António Guterres (@antonioguterres) January 15, 2021