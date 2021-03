El Papa Francisco se reunió en Irak con el padre del niño símbolo del drama de los migrantes

El Papa Francisco encontró hoy en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, con el padre de Alan Kurdi, el niño sirio de apenas tres años que murió ahogado cuando intentaba llegar en un bote a Turquía en 2015 escapando de la guerra. Se trata de Abdullak Kurdi, padre del chico que apareció ahogado en una playa turca y se convirtió en un símbolo del drama de millones de inmigrantes y refugiados.

Ayudado por un intérprete, Francisco y Abdullak dialogaron varios minutos. Allí hubo palabras de dolor, cercanía y agradecimiento. A pesar del drama, el hombre agradeció al Papa por “su cercanía también a todos los migrantes que buscan comprensión, paz y seguridad dejando su país arriesgando la vida”. Fue tras la misa en el estadio Franso Hariri, el único encuentro donde se permitió participar a 10 mil fieles.

Así lo informaron los corresponsales de temas vaticanos, que están junto al Papa.

Following Mass in Erbil, Pope Francis met Abdullah Kurdi, the father of Alan, who died aged 3 as the family tried to reach Europe from Syria.

The image of little Alan lying dead on a Turkish beach forced the world to face up to the refugee crisis #PopeFrancis 📸Vatican Media pic.twitter.com/k4CzFDVnxQ

— Christopher Lamb (@ctrlamb) March 7, 2021