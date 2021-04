Un hombre cargó por 3 kilómetros el cuerpo de su esposa hasta el cementerio

La nueva ola de coronavirus está afectando gravemente a la India. Un escenario que genera escenas como la que protagonizó un hombre identificado como Swami, quien vivía en situación de calle junto a su esposa Nagalaxmi.

La mujer fue afectada por el Covid-19 y falleció. Sin ningún tipo de recurso o ayuda estatal, el hombre tuvo que cargar al hombro el cuerpo de su mujer por las calles de Kamareddy durante 3 kilómetros hasta llegar a un cementerio.

El diario The New Indian Express asegura que efectivos de la policía de la ciudad le entregaron a Swami 2.500 rupias para que llevara el cadáver a su última morada, pero ningún taxi quiso llevarlo, dado que resultaba evidente que la mujer había fallecido por coronavirus.

Una cámara de seguridad captó escenas del hombre cargando el cuerpo de su mujer rumbo a un cementerio, escenas que rápidamente se transformaron en virales, grafican la grave crisis que enfrenta el país asiático.

A husband was forced to carry the dead body of his wife on his shoulders for cremation. Nagalakshmi &her family eek out their living seeking alms at Kamareddy railway station in #Telangana. She died ysday&assuming that she died of #Covid,no one came to help them #WhereIsHumanity? pic.twitter.com/WfHVLWQu0w

— Syed Rizwan Qadri (@Qadrisyedrizwan) April 26, 2021