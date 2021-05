Conflicto en Medio Oriente: por qué Israel ataca edificios civiles en Gaza y cómo lo planea

La impactante destrucción este sábado del edificio de once pisos en Gaza donde había oficinas de la cadena televisiva qatarí Al-Jazeera y la agencia internacional AP, entre otros medios, reaviva la polémica sobre cómo decide Israel sus ataques en el enclave palestino.

El comunicado oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señala que en las instalaciones civiles de ese edificio la organización Hamas, que controla la Franja, tenía camufladas “instalaciones militares”, y menciona que el ejército de ese país emitió una advertencia una hora antes del ataque para que evacuaran el lugar.

After providing advance warning to civilians & time to evacuate, IDF fighter jets struck a multi-story building containing Hamas military intelligence assets.

The building contained civilian media offices, which Hamas hides behind and deliberately uses as human shields. pic.twitter.com/zeDjEquePD

— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021