Deja de ser obligatorio el tapabocas para personas vacunadas en Nueva York

El pasado lunes, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dio a conocer que, a partir de este miércoles, las personas que se hayan vacunado contra el COVID-19 no deberán usar barbijo o tapabocas.

La nueva norma, que se da en el marco de nuevas recomendaciones por parte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), dispone que, a pesar de haber completado el esquema de vacunación, las personas deberán usar tapabocas de manera obligatoria en colegios o transporte público.

«Volvamos a la vida. Si estás vacunado, estás a salvo. Sin mascarillas. Sin distanciamiento social», fueron las palabras emitidas de Cuomo desde el auditorio del Radio City Music Hall, en Manhattan.

Effective Wednesday, NYS will adopt the CDC's new mask & social distancing guidance for vaccinated people.

Unvaccinated people should continue to wear a mask.

Masks will still be required on public transit, in schools & some communal settings. Private venues may require masks.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 17, 2021