Las fuerzas rusas mataron en Ucrania a un periodista estadounidense

Un periodista estadounidense murió este domingo y otro resultó herido por disparos de soldados rusos en una localidad al norte de la capital de Ucrania, informó la policía.

Se cree que Brent Renuad, de 51 años, es el primer estadounidense muerto en Ucrania como resultado de la invasión rusa.

La muerte de Renaud fue anunciada por el jefe de la Policía de la Región de Kiev, quien dijo que trabajaba como corresponsal para el diario The New York Times.

El periódico estadounidense, sin embargo, dijo que, en esta ocasión, Renaud no estaba en Ucrania trabajando para el diario.

El jefe policial de la región de Kiev, Andriy Nebytov, no identificó al periodista herido, pero dijo que también era estadounidense.

Una colega del periodista muerto, Anna Ahronheim, dijo que recibió un tiro mortal en el cuello luego de cruzar un puesto de control en Irpin.

«Dos periodistas estadounidenses fueron a filmar la salida de refugiados de Irpin cuando fueron baleados luego de cruzar un puesto de control», tuiteó la corresponsal del diario israelí Jerusalem Post.

«El periodista del NYT (no quiero tuitear su nombre) fue baleado en el cuello y murió. Su colega fue herido pero lo evacuaron a un hospital», agregó.

