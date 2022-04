La OTAN espera que Rusia lance un «ataque concentrado» para tomar la región de Donbás de Ucrania

«Ahora mismo detectamos un movimiento significativo de tropas rusas retirándose de Kiev para reagruparse, reabastecerse y rearmarse y poner su foco en el este (de Ucrania)», Stoltenberg afirmó, para añadir que «en las próximas semanas esperamos un fuerte empuje ruso en el este y en el sudeste de Ucrania con el objetivo de conseguir el control total del Donbás y crear un paso hacia la ocupada Crimea».

Rusia se anexionó Crimea en 2014 y en los días previos a la invasión de Ucrania el presidente Vladimir Putin reconoció a las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk como estados independientes.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó en una alocución virtual al Parlamento de Australia que esta invasión es consecuencia de la tibia respuesta mundial a lo sucedido en Crimea ocho años atrás: «se dice con frecuencia que el mal no castigado regresa».

Stoltenberg anunció también que el reposicionamiento de las tropas rusas podría «durar semanas» y que durante ese tiempo los aliados de la OTAN debieran concentrarse en «ofrecer ayuda» a Ucrania.

El secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, afirmó ayer que la organización espera de Rusia un «ataque concentrado» en las próximas semanas para hacerse con el control total del Donbás.

❝We expect a further Russian push in eastern and southern #Ukraine, to try to take the entire Donbas and to create a land-bridge to occupied Crimea. So this is a crucial phase of the war❞#NATO Allies are determined to provide further support to 🇺🇦 @jensstoltenberg | #ForMin pic.twitter.com/sHDrXshnqZ

— NATO (@NATO) April 5, 2022