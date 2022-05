Angelina Jolie realizó una visita sorpresa a Ucrania y conversó con desplazados

La actriz estadounidense Angelina Jolie, enviada especial de la agencia de la ONU para refugiados, realizó este sábado una visita sorpresa a la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, donde acudió a un centro médico, un internado y un café y habló con desplazados por el conflicto.

«En una de las instituciones médicas visitó a niños que sufrieron un ataque con misiles de las fuerzas rusas en la estación de trenes de Kramatorsk. Se sintió muy conmovida con sus historias. Una niña le pudo contar incluso en privado sobre su sueño a la señora Jolie», señaló Maksym Kozytskyy, jefe de la administración regional de Lviv, según la cadena CNN.

«También se tomó el tiempo de hablar con nuestros voluntarios que prestan asistencia médica y psicológica en la estación central de trenes de Lviv. Les agradeció su trabajo», dijo Kozytskyy.

«Habló con personas que lograron salir de las zonas de hostilidades activas», añadió el funcionario, que admitió que su visita fue una sorpresa «para todos».

Jolie, que en 2012 fue nombrada enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, viajó a Ucrania a título personal y no en nombre de la agencia de la ONU, indicó una vocera del Acnur a CNN.

A fines de marzo, la actriz ganadora del Oscar había realizado una visita sorpresa a niños ucranianos internados en el hospital Bambino Gesú de Roma, propiedad del Vaticano.

El denominado «hospital del Papa» atendió a un total de 130 menores ucranianos desde que comenzó la invasión rusa, el 24 de febrero, de los que 31 permanecen internados en sus instalaciones.

«Rezo por el final de esta guerra. Ese es el único modo de detener el sufrimiento y las huidas de la zona del conflicto», declaró en ese entonces la actriz estadounidense, consignó la agencia ANSA.

Angelina Jolie in Lviv💙💛🇺🇦

She is visiting Ukraine with a humanitarian mission as a UN Special Envoy for Refugees.

Enjoy your coffee, Angelina, it's delicious in #Lviv! #AngelinaJolie pic.twitter.com/rrRIcoKFrf

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 30, 2022