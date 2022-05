Suecia firmó la solicitud de ingreso a la OTAN

La ministra de Exteriores, Ann Linde, firmó este martes la solicitud de adhesión del país a la OTAN, comunicó la representación sueca ante la Alianza Atlántica.

«Esta mañana la ministra de Exteriores, Ann Linde, firmó la solicitud para unirse a la OTAN», publicó el ente en su cuenta de Twitter.

Linde destacó durante el acto de firma del documento que las autoridades «creen que (la adhesión a la alianza militar occidental) es lo mejor para Suecia».

«La solicitud será ahora entregada junto a la de Finlandia», agregó, después de que ambos países se mostraran a favor de ingresar en el bloque, según recogieron la cadena de televisión SVT y la agencia de noticias Europa Press.

Just signed a historic indication letter to #NATO Secretary General @jensstoltenberg from the Swedish Government 🇸🇪. Our NATO application is now formally signed. pic.twitter.com/1RAxjikjc0

— Ann Linde (@AnnLinde) May 17, 2022