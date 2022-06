Rusia atacó un centro comercial en el centro de Ucrania y hay al menos 10 muertos

Rusia lanzó un ataque con misiles contra un concurrido centro comercial en la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, dijo que un millar de personas estaban en el shopping en el momento del ataque y afirmó que “el número de víctimas es imposible de imaginar”.

El jefe de la administración militar de la región de Poltava, Dmytro Lunin, confirmó que 10 personas murieron y otras 40 resultado heridas.

“No sabemos cuántas personas más pueden estar bajo los escombros”, dijo Volodymyr Solohub, funcionario de la administración local de la región de Poltava, citado por CNN.

Videos grabados en el lugar muestran al centro comercial envuelto en llamas. El ataque ocurrió a las 16 locales cuando unas 1000 personas se hallaban en el shopping para realizar compras o simplemente de paseo.

⚡️ Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'

“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 27, 2022