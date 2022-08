Israel lanza la Operación Amanecer y ataca objetivos en la Franja de Gaza

En un operativo que elevó al máxima la alerta en Medio Oriente, el Ejército de Israel informó este viernes que lanzó ataques en la Franja de Gaza contra objetivos de la organización terrorista Yihad Islámica que dejaron por lo menos 15 muertos, ante temores a represalias desde el enclave palestino por la detención a principios de esta semana del líder de un grupo armado.

Poco después del inicio del ataque, la Yihad Islámica anunció la muerte de uno de sus líderes, identificado como Tayseer al-Jabari, que era el sucesor de Baha Abu al-Ata, muerto en noviembre de 2019. Aquella operación provocó dos días de enfrentamientos entre el Ejército israelí y la Yihad Islámica, que dejaron por lo menos 34 miembros del grupo terrorista muertos y 111 heridos.

“El movimiento de la Yihad Islámica en Palestina y su ala militar de la Brigada al-Quds lamentan la muerte del gran comandante jihadista Tayseer al-Jabari (Abu Mahmud), abatido en un asesinato sionista en la Ciudad de Gaza”, precisó un comunicado del grupo.

En respuesta y tal como había anticipado el gobierno israelí, Gaza comenzó a lanzar cohetes en la zona de Lachish, cerca de Ashkelon, y en las ciudades israelíes del sur, donde se escuchaban las sirenas, según informó el diario The Times of Israel.

Imágenes de la televisión que circularon en redes sociales muestran al famoso sistema de defensa antimisiles israelí, conocido como la Cúpula de Hierro, disparando misiles interceptores contra los cohetes provenientes de Gaza.

El Ministerio de Sanidad palestino informó que hasta el momento se reportaron 15 muertos -entre ellos Al-Jabari y una niña de 5 años- y por lo menos 40 heridos por el ataque isarelí.

En una primera respuesta a los ataques de las FDI, la Yihad Islámica dijo que “el enemigo ha comenzado una guerra contra nuestro pueblo”. Su líder, Ziad al-Nakhalah, advirtió: “Nos dirigimos a la batalla, y no hay tregua después de este ataque aéreo. Los resultados de esta guerra serán a favor del pueblo palestino. El enemigo debe esperar una batalla, no una tregua”.

Las fuerzas israelíes “están actualmente atacando la Franja de Gaza” con la Operación Amanecer, había informado el Ejército en un comunicado. Testigos y fuentes de seguridad palestinas informaron a las agencias de noticias de varios ataques, incluido uno en el centro de la Ciudad de Gaza. Luego, el vocero del Ejército, Richard Hecht, advirtió que la operación “aún no ha terminado”.

En el mismo comunicado, el Ejército israelí declara una llamada “situación especial” en el frente doméstico de combate, sin dar más detalles.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) alertaron a los residentes hasta a 80 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza, incluido Tel Aviv, que existe el riesgo de disparos de cohetes.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa confirmó el comienzo de los ataques, que han alcanzado entre otros objetivos el edificio Torre Palestina en el barrio gazatí de Rimal.

Initial reports: Israeli aircrafts have just targeted a residential building in the densely-populated Remal neighborhood in the middle of #Gaza city. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/fcwgFmTorb

— Maha Hussaini (@MahaGaza) August 5, 2022