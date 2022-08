Continúa el conflicto bélico: Rusia atacó una estación de trenes en Ucrania y hay 25 muertos

El número de víctimas por un bombardeo ruso a una estación de trenes en el centro-sur de Ucrania trepó a 25 muertos y 31 heridos, informó este jueves el operador de los trenes del país, con la guerra ya en su séptimo mes.

«Según la información de la mañana, tenemos 25 muertos, incluidos dos niños. Resultaron heridas 31 personas, entre ellas dos niños», indicó la empresa Ukrzaliznytsia en la aplicación de mensajería Telegram, informó la agencia de noticias AFP.

El ataque en la localidad de Chaplino ocurrió justo cuando Ucrania se preparaba para bombardeos rusos particularmente intensos en coincidencia con su Día de la Independencia y con los seis meses desde el inicio de la invasión.

El ataque en la localidad de 3.500 habitantes, ubicada en la provincia de Dnipropetrovsk, fue dado a conocer la noche del miércoles por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cuando daba un mensaje por video al Consejo de Seguridad de la ONU. Según Zelenski, el bombardeo alcanzó cinco vagones de un tren de pasajeros, algunos de los cuales se incendiaron.

«Hoy Chaplino es nuestro dolor», dijo la noche del miércoles Zelenski en su habitual mensaje nocturno a la nación.

Autoridades habían informado el miércoles de 15 muertos y unos 50 heridos por el bombardeo ruso a la estación de trenes.

Rusia afirmó este jueves haber matado a más de 200 militares ucranianos en el bombardeo. El Ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado que un misil Iskander «impactó directamente en un tren militar de la estación de Chaplino, en la región de Dnipropetrovsk» el miércoles por la tarde.

El bombardeo «eliminó a más de 200 militares de la reserva de las Fuerzas Armadas ucranianas», dijo el Ministerio en un comunicado emitido en Moscú, informó la agencia de noticias AFP.

«La UE condena firmemente otro ataque atroz perpetrado por Rusia contra civiles», tuiteó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre el ataque contra la estación de tren.

Borrell notó en su tuit que el ataque ocurrió el Día de la Independencia de Ucrania, que además coincidió con los seis meses desde el comienzo de la invasión rusa del país europeo.

The EU strongly condemns another heinous attack by Russia on civilians: in #Chaplyne on #UkraineIndependenceDay.

Those responsible for Russian rocket terror will be held accountable.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 25, 2022