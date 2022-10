Descubrió que su hija gana millones en OnlyFans y dejó su empleo para trabajar con ella

Una mamá australiana causó furor en las redes con su nueva cuenta de OnlyFans. Vio que su hija está generando altas cifras de dinero desde que abrió su perfil en 2020, así que decidió renunciar a su empleo tradicional y comenzar una nueva carrera en esta plataforma. Ahora, son socias.

OnlyFans fue creada en 2015, pero fue en 2020 cuando el mundo entero comenzó a hablar de ella e incluso algunas celebridades se unieron al medio. Así, muchos dejaron sus antiguos oficios para dedicarse a vender contenido erótico.

Evie Leana creó su cuenta en enero de 2022 luego de pasar por una ruptura difícil y su hija la ayudó con consejos para conseguir sus primeros ingresos. En el primer mes, la mujer ganó más de US$6.000 “Es una excelente manera de expresar mi lado sexual y divertirme haciéndolo”, le confirmó al medio, y declaró que seguiría haciéndolo aunque no ganara dinero.

En combinación, madre e hija ya han ganado más de US$100.000. Evie planifica seguir trabajando en esto por unos años, pero Tiahnee considera que puede ser un proyecto a largo plazo. Para la madre soltera, es una gran oportunidad para pasar más tiempo con sus cuatro hijos y dedicarse al cuidado de su hogar, aunque tiene más proyectos para el futuro. “Todavía tengo metas personales y laborales que no pienso abandonar”, garantizó.

Evie, de 37 años, es una madre soltera de Australia. le aseguró a The Sun que no consintió que su hija Tiahnee abriera una cuenta al cumplir los 18 años en 2020, pero ella lo hizo sin su aprobación. “Ella acababa de terminar la secundaria y yo quería que siguiera estudiando, pero ella la creó contra mi voluntad”, declaró Evie.

Tiahnee quería vender contenido para adultos y su novio, con quien tiene una relación desde los 13 años, siempre la apoyó. “Abrí mi página unos meses después de haber cumplido los 18. Siempre he publicado fotos en bikini en Instagram y siempre me he tomado fotos sexys, así que pensé, ¿por qué no hago lo que amo y gano dinero por eso?”, contó la joven al medio.

Su mamá fue aceptando su decisión cuando entendió que no corría peligro y que sus ganancias superaban los US$50.000. Evie admitió que era beneficioso para su hija porque “tener el derecho y la libertad de elegir es el pilar fundamental del feminismo”.

Además, Tiahnee toma todas las precauciones, como ocultar la ubicación, y le aseguró que no postearía desnudos, solo fotos en bikini y lencería. “Es modelaje, en realidad. Me alivia que ella no esté haciendo pornografía”, comentó la madre.

Sin importarles lo que otros opinen, ambas están complacidas con los beneficios económicos y el tiempo de calidad que tienen. “La gente puede juzgarme, pero definitivamente he enseñado bien a mis hijas. Ella no está siguiendo mis pasos, yo estoy siguiendo los suyos. He educado a mis hijos y estoy a una edad en la que ahora me estoy centrando al 100% en mí y en los niños. Nunca he sido alguien que salga de fiesta o los deje solos. En realidad soy una muy buena madre, estoy aquí al final de todos los días besándolos y diciendo buenas noches”.

Fuente: Todo Noticias.