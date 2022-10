Manifestantes arrojaron sopa de tomate sobre los girasoles de Van Gogh

Dos manifestantes ecologistas arrojaron esta mañana una sustancia que parecía ser sopa de tomate sobre el cuadro Los girasoles (1888) de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres, según muestran videos publicados en las redes sociales.

“¿Vale más el arte que la vida? ¿Más que comida? ¿Más que justicia? La crisis del costo de vida y la crisis climática está impulsada por el petróleo y el gas”, postearon en el mensaje. Los jóvenes fueron arrestados, según confirmó el comunicado oficial del museo, que manifestó además que la pintura resulto “ilesa” y los daños fueron menores. La obra de arte, una de cinco versiones que existen de uno de los motivos más célebres del mundo, está protegida por una lámina de vidrio. Su valor de mercado estimado es de 84,2 millones de dólares.

🌻🥫 BREAKING: SOUP THROWN ON VAN GOGH’S ‘SUNFLOWERS’ 🥫🌻

🖼 Is art worth more than life? More than food? More than justice?

🛢 The cost of living crisis and climate crisis is driven by oil and gas.#FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance #A22Network #JustStopOil #NoNewOil pic.twitter.com/18T2zSP2ws

— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022