Marcelo D´Alessio: “Si hablo se caen las causas contra el kirchnerismo y Cristina”

El falso abogado Marcelo D’Alessio habló por primera vez desde que está detenido en la cárcel de Ezeiza y aseguró este sábado que si habla “se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo” y contra la ex presidente Cristina Kirchner. En tanto, le pidió al juez federal Alejo Ramos Padilla que le otorgue la prisión domiciliaria.

En diálogo con Radio 10, el único detenido por la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión elogió al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y le pidió que le conceda la prisión domiciliaria.

“(Ramos Padilla) tiene los cojones bien puestos y sabe», dijo D´Alessio y también destacó que “se bancó la embestida de Comodoro Py y que le quisieran sacar la causa” para trasladarla a la ciudad de Buenos Aires.

“Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa”, remarcó.

Respecto a su detención, D´Alessio afirmó que está “cada vez peor”: “Ya no me pueden dar más medicamentos para evitar que la soledad… No sé para qué despertarme a las mañanas. Ya no doy más. No maté a nadie. Se demostró que no era un agente ilegal del imperio”.

El falso abogado también hizo declaraciones con fuerte impacto político: “Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la ex presidenta”, amenazó desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Por otro lado, reveló que dio capacitaciones ad honorem a pedido de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la cuestionó por no actuar a tiempo con la información que él le proveía sobre operaciones de narcotraficantes. “A Patricia Bullrich le di dos capacitaciones sobre mi especialidad. Me pidió hacer una exposición sobre narcotráfico y al otro año me lo volvió a pedir”, sostuvo el falso abogado.

A la vez, señaló que le brindaba información a la ex Ministra de Seguridad para que actuara contra bandas de narcotraficantes y la acusó de no intervenir inmediatamente para detener al cartel mexicano que exportaba cocaína desde Bahía Blanca a través de bobinas de acero.

“Patricia Bullrich va a tener un problemón, porque le adelanté un año y dos meses antes el tema de las bobinas. La misma ministra que judicializa un cartelito de veganos en La Rural, cuando un especialista le dice lo que pasa…”, se quejó.

D´Alessio también acusó a la ex funcionaria nacional de comprar “cualquier cosa” para reforzar la seguridad y, puntualmente, se refirió a la adquisición de lanchas israelíes Shaldag para que la Prefectura Naval las utilice en la lucha contra el narcotráfico.

“Son embarcaciones que sirven para custodiar un submarino nuclear. Tienen muchísima velocidad final para custodiar un submarino que está en línea de flotación. Tiene cañones Typhoon. Imagínense esos proyectiles disparados en el Delta contra una bermuda Caribbean de fibra de vidrio: no van a quedar los dos pasadores, ni los 50 kilos de marihuana que valen dos mangos, ni tampoco va a quedar (la ciudad correntina de) Itatí, que está atrás”, cuestionó.

