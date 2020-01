Uno de los detenidos por el crimen en Villa Gesell publicó un descargo en Instagram

Los diez rugbiers involucrados en el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa la madrugada del sábado a la salida de un boliche en Villa Gesell se encuentran detenidos. Sin embargo, sus redes sociales siguen activas y uno de ellos publicó un descargo en el que pide que frenen con las agresiones.

Se trata de Lucas Pertossi, uno de los implicados en el caso, quien en las últimas horas mencionó la posibilidad de quitarse la vida a través de su cuenta en Instagram.

«Sinceramente no entiendo a la gente. Me llenan de mensajes deseándome la muerte y que me violen, pero no estuvieron ahí. Me culpan por no haber parado la pelea como si eso fuese algo fácil y, sabiendo que en mi situación si sus amigos se están peleando tampoco hubiera podido hacer nada», escribió Pertossi.

Pero además, el joven mencionó la posibilidad de quitarse la vida y responsabilizó por ello a quienes lo acusan. «Si yo decido una situación de suicidarme y luego se demuestra mi inocencia, todos ustedes serían culpables del delito que me acusan», advirtió.

Pertossi no fue el único en usar las redes. A pesar del encierro, Máximo Thomsen también hizo un posteo y aseguró: «Solo los que estuvimos ahí sabemos realmente lo que sucedió. Ya va a salir todo a la luz».

La investigación

La fiscal que investiga el crimen de Fernando imputó a los rugbiers Máximo Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio y ordenó la liberación de Pablo Ventura, el último de los jóvenes detenidos por el hecho, ya que no pudo probar que haya estado en esa ciudad balnearia en el momento del asesinato.

Verónica Zamboni, titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 gesellina, acusó a Thomsen y Pertossi de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas», delito que prevé la pena de prisión perpetua; mientras que a los otros ocho imputados los consideró «partícipes necesarios».