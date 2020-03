Este lunes indagarán al hombre que no cumplía con la cuarentena y agredió a un guardia

El video de un hombre atacando a un guardia de seguridad de su edificio porque le insistía con cumplir la cuarentena se viralizó y hasta el propio presidente Alberto Fernández se interesó por el caso y dijo que debería estar preso. El hecho ocurrió el sábado cerca de las 21.20 en el edificio “Rosales Park Tower”, en Vicente López. El protagonista es Miguel Ángel Paz, de 40 años, que trabaja como preparador físico y vive en el 7 piso de una de las torres.

Según le confirmó a Infobae el fiscal Martín Gómez, de la UFI de Vicente López Este, quedó aprehendido y mañana será indagado en su propia casa por los delitos de lesiones y amenazas. “Estamos tomando las medidas de seguridad necesarias para poder indagarlo mañana”, dijo el fiscal a este medio. Y confirmó que esta mañana fue una ambulancia a su casa para revisarlo y no presentaba ningún síntoma vinculado al coronavirus.

La denuncia la hizo esta madrugada el guardia de seguridad agredido, Gustavo Granucci, de 31 años, en la Comisaría 1ª de Olivos.

Además de la causa por lesiones se inició otro expediente ante la justicia federal por la posible infracción de los artículos 205 (la figura protege la salud en general) y el 239 (delito de desobediencia) del Código Penal vinculadas con la propagación de una pandemia. En esa causa interviene el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro.

El juez federal deberá decidir si aplica el DNU que firmó esta semana el presidente Alberto Fernández. En la Justicia ya se preguntan que pasará con un caso positivo de coronavirus que vaya preso por ese decreto. ¿Cuál es el lugar de detención adecuado? ¿Cómo se lo mantiene aislado en una comisaría o en un cárcel? Por todo esto, el caso de Miguel Angel Paz (40) se transformó en un caso testigo. En el gobierno provincial y nacional coinciden por estas horas que hay que ser rigurosos al extremo.

Según informaron desde la empresa de seguridad del edificio donde ocurrió el episodio, Paz habría salido al menos tres veces de su casa desde que llegó de un viaje a Estados Unidos, uno de los países en riesgo con más de 2700 casos. “Salió el jueves a la tarde, el viernes y el sábado se fue a las 15 y volvió cerca de las 20.30”, dijeron desde la empresa DEFCO. Además destacaron que el empleado tiene una fractura en el tabique y que le dieron unos días de licencia.

El detonante de la pelea habría sido la filtración de las imágenes de las cámaras de seguridad. Primero en un chat interno del edificio y luego en las redes sociales. Paz fue a increpar al empleado y terminó agrediéndolo a las trompadas.

“¡¿Me estás amenazando, la c… de tu madre? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!”, se escucha a Paz increpar al guardia de seguridad. El efectivo, intimidado, respondió: “Vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad. Tomátelas de acá, salí de la guardia”.

El presidente se refirió esta mañana al caso en una entrevista radial. Dijo que se comunicó con la persona que publicó el video en Twitter y pidió que el responsable vaya preso. “Le escribí por mensaje directo a la 1 de la mañana, estuve hasta las 2 con Wado (De Pedro) buscando el dato, espero tenerlo en un dato”, contó en Radio 10.

El fiscal Gómez indagará a Paz mañana en su casa, con las medidas de prevención necesarias, y luego podría pedir pedir su detención. «Es más seguro ir al domicilio que llevarlo a la Fiscalía o tenerlo en una comisaría, dijo una fuente judicial para explicar la decisión del fiscal.

Fuente: Infobae