Denuncian a un pastor por cobrarle $1000 a los fieles por un alcohol en gel “milagroso”

El Pastor ‘Giménez’ fue escrachado en redes sociales por «estafar» a los fieles al venderles alcohol en gel, producto muy utilizado durante las últimas semanas frente a la pandemia de coronavirus, a precios muy altos. Su exmujer, la Pastora Irma, aseguró: «Es morboso».

En la filmación, que circuló por redes sociales, se lo puede ver a Héctor Aníbal Giménez (como es su verdadero nombre) frente a una multitud de fieles. «El Pastor me va a ungir con alcohol en gel, con nardo puro que voy a poner en tus manos, con el cual hermano vas a estar listo para vencer a la crisis, al coronavirus y a la misma muerte. ¿Tú lo crees?», les dice.

Luego, agrega: «Me gustaría poder conseguir alcohol en gel para todos pero tengo solo 12 de estos que yo quiero que representen a tu familia, porque si venís acá es porque vas a dar 1000 pesos».

Al conocerse las imágenes, de inmediato hubo repercusiones. Entre ellas, quien salió a referirse al tema fue la exmujer del predicador, la pastora Irma: «Me siento avergonzada por lo que está haciendo, antes quizás hizo esas cosas pero esta vez es algo sensible en el mundo, me puse a llorar cuando vi el video. Es tétrico, morboso», aseguró en declaraciones a Intrusos (América).

«Lo miro y no lo puedo creer. No lo quiero mirar. Cuando dice ‘pasen aquí los que tiene mil pesos’… Les pido que no pongan a todos en la misma bolsa. No sean ciegos. Presten atención. No creo que Dios lo avale, para nada. Todo lo contrario», completó al enviarle un mensaje a los fieles. A su vez, cerró: «Me da una impotencia. ¿Cómo puede ser que no se den cuenta? Espero que la Justicia se dé cuenta».

Al ver el video, Jorge Rial mostró su indignación y pidió: «Este señor está pidiendo 1000 pesos. ¡Es una estafa esto! La Secretaría de Culto debería intervenir ya. Se está aprovechando de este momento espantoso que vivimos todos. Es canallesco, pasó un límite y espero que las autoridades tomen cartas en el asunto de verdad».

Fuente: Todo Noticias.