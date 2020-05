Es jujeño el penitenciario de Florencia Varela que dio positivo para coronavirus

Cristian Vilte es un oficial jujeño de 26 años que vive en La Plata y trabaja en el servicio penitenciario de Florencio Varela. El día lunes recibió un ladrillazo en el medio de un enfrentamiento entre presos y por esa lesión fue internado. En el Hospital Italiano descubrieron que tenía fiebre, fue aislado y este miércoles confirmaron que tiene coronavirus.

«Quiero llevar tranquilidad», expresó el joven en diálogo con Somos Jujuy. «Soy de Jujuy pero actualmente vivo en Buenos Aires, mucha gente me preguntaba si había ido para allá, pero nada que ver», detalló.

En relación a cómo se detectó su caso, narró: «el lunes me presento a trabajar sin ningún síntoma, hubo una reyerta en el penal de Varela, en la Unidad 32, y producto del enfrentamiento me pegaron un ladrillazo en la cabeza. Cuando llego al hospital me toman la temperatura y quedo en cuarentena, en aislamiento».

«Ayer (miércoles) estaba por irme a mi casa, estaba por salir y el médico me dijo que me había dado positivo. No sentí que tenía nada», relató en alusión a que no tuvo síntomas en ningún momento previo que le hagan sospechar de su estado de salud.

Consultado por el contacto que le podría haber transmitido la enfermedad, el oficial indicó que no tiene personas cercanas que hayan sido diagnosticadas. «Trabajo y cuando salgo vuelvo a casa y me encierro. Sólo salgo a hacer los mandados», sostuvo. En ese sentido, destacó que en el Servicio Penitenciario toman diversas precauciones, como no compartir el mate y los lugares y momentos de comida.

«Mis compañeros están todos aislados y ya les están haciendo los tests», informó Cristian sobre el procedimiento que se realizó en la Unidad 32 luego de que se conociera que contrajo coronavirus.