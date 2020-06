Una provincia argentina posterga el pago de los aguinaldos hasta septiembre

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, confirmó que pospone hasta septiembre el pago del medio aguinaldo de los empleados públicos, la primera gran consecuencia de la severa crisis financiera que atraviesa esa provincia.

Desde hace varias semanas el dirigente radical y sus funcionarios vienen alertando que la provincia no está en condiciones de garantizar el pago de los salarios, afectado por una caída muy fuerte de la recaudación por la paralización de la economía y la necesidad urgente de renogociar la deuda.

«No podemos para los próximos meses dar ningún tipo de certeza del pago en tiempo de los sueldos«, afirmó semanas atrás el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri. El funcionario y Suárez apuestan a un ajuste muy fuerte del gasto para seducir a los acreedores, que incluye el freno de la obra pública y la postergacion del aguinaldo.

Suárez se reunió este miércoles con los intendentes de la provincia y anunció un cronograma de pago escalonado que comenzará en septiembre con el pago del medio aguinaldo a los trabajadores que cobran hasta 40.000 pesos, que representan al 30 por ciento de la planta estatal.

En octubre será el turno de quienes cobran hasta 60.000 pesos (el 26% de la planta salarial), en noviembre los que cobran hasta 80.000 pesos (el 24% de la planta), y en diciembre los salarios más altos.

En la provincia gobernada por el radicalismo esperaban un gesto de la Casa Rosada para enfrentar el pago de los aguinaldos, una problemática que atraviesa a casi todas las provincias. «Será muy difícil pagar el medio aguinaldo si no llega una ayuda sustancial de la Nación», dijo la semana pasada Suárez.

La idea de Suárez de reunir a los intendentes para anunciar fue buscar respaldo político y tratar de sumarlos al cronograma escalonada, una idea que todavía no está definida. Algunos intendentes, como el peronista Emir Félix de San Rafael, dijeron que los municipios pagarán de la misma forma que la provincia, aunque hay varios jefes comunales incluso del oficialismo que dicen tener los fondos disponibles para pagar este mes.

«La situación financiera de la provincia está muy comprometida. Nosotros no tenemos ninguna fuente de financiamiento, es decir no podemos emitir moneda de curso legal y no tenemos acceso al crédito internacional porque tampoco lo tiene la Argentina», dijo Suárez días atrás.

El 19 de mayo pasado, el gobierno mendocino anunció la decisión de acogerse a un período de prórroga de 30 días ante la imposibilidad de cumplir con el pago de un vencimiento de deuda por U$S 25 millones. Ese plazo vence el 18 de junio, por lo que de no mediar antes un acuerdo y si la provincia no hace efectivo el pago del compromiso, Mendoza podría caer en situación de default.

