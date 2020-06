Ginés González García criticó a los runners y a la protesta de izquierda: “Estoy preocupado”

Ginés González García no ocultó su malestar por la relajación de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires cuando el pico empezó a subir y los casos de coronavirus se multiplican en el AMBA.

En sintonía con el presidente Alberto Fernández, quien señaló que habría que estar «en cuarentena absoluta», el ministro de Salud criticó la masividad con la que los runners porteños salieron desde que se les permitieron las salidas el lunes y la decisión de la Izquierda de realizar una manifestación este jueves, al tiempo que pidió mayor responsabilidad porque se está «aflojando en un momento crítico».

«Estoy preocupado. No solo por la evolución, que es lenta pero sigue avanzando en el AMBA, sino por algunos comportamientos. Por un lado, pequeñas minorías ideológicas están rompiendo el consenso político que existió desde el primer momento durante la pandemia», comenzó en el programa Buenos Vecinos (Radio 10).

Entonces, se refirió a las movilizaciones de la Izquierda de este jueves «que exponen a los vulnerables mucho más y a los no vulnerables también». «Lo mismo -siguió- pasa con el otro sector del pensamiento ideológico, que en nombre de la libertad y cada cual haga lo que quiere no sé si invocan al derecho de contagiarse. Está claro cuál fue el éxito de lo que pasó hasta ahora».

«Estamos en el momento para ser más cuidadosos y justo empiezan con intencionalidades políticas de minorías, como la manifestación de Izquierda. En la medida en que nosotros no respetemos las conductas que fueron tan exitosas y por las que somos ejemplo mundial, estaremos hipotecando futuro. Mi pensamiento va a ser siempre sanitario, no funerario, y lamentablemente vemos cómo pasan las cosas cuando se desobedece», subrayó

Consultado sobre si la decisión el Gobierno podría ser retrotraer al AMBA a la fase 1 del aislamiento, Ginés González García no fue concluyente: «Ayer a la noche estuve hablando de esto con el presidente, no hemos tomado ninguna medida».

«Exhortamos a la conducta colectiva y mantener lo que habíamos logrado, se llame running o manifestaciones de Izquierda. Ayer a la mañana pasé por Once y me asusté por la cantidad de gente. Esto no es lo que tiene que ocurrir donde hay circulación viral. Justo ahora empezamos a desobedecer. Estamos aflojando en un momento crítico. Es el peor momento para aflojar», se lamentó.

El funcionario hizo hincapié en la presión mediática que vivieron los funcionarios porteños para liberar la cuarentena y permitir salidas recreativas que en Axel Kicillof no habilitó en el Conurbano. «Yo me volvía loco escuchándolos. ¿Qué libertad exigen? Me gustaría que hubiera la misma reacción sobre cómo debería hacerse. Si no se hace, tenemos que volver para atrás», afirmó.

Justamente, sobre el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, dijo que mantienen diálogo a diario y que «él confía en que el grado de contagio no es alto». «Pero estamos muy preocupados. La Ciudad compensa hoy con que estaba mucho mejor en lo que eran los barrios vulnerables, pero hoy se ha convertido en una Ciudad vulnerable. Tenemos que cambiar la actitud de la gente. ¿Qué vamos a sacar el Ejército a la calle?», concluyó.

Fuente: Clarín