Ginés González García: “El mundo nos elogia, cosa que habitualmente no sucede”

«El mundo nos elogia, cosa que habitualmente no sucede. Somos uno de los países líderes del mundo en cuanto a las políticas de lucha contra la pandemia», afirmó el ministro de Salud, Ginés González García, tras los anuncios del Presidente sobre la extensión de la cuarentena y las nuevas restricciones en el AMBA.

«Uno de los factores centrales fue que no anduvimos con dudas con las medidas que tuvimos que tomar. Brasil ​tuvo el primer caso un día antes que nosotros, no tomaron esas medidas y ahora están como están», comparó. La única «receta» ante el avance del virus es «el aislamiento». «Todo el mundo, cuando dejó de hacer la cuarentena, cantó victoria absoluta y volvió para atrás. Queremos mantener este tipo de políticas que fueron tan exitosas. Hay que seguir cuidando que no explote la cantidad de casos«, sostuvo, y detalló que la Argentina tiene «una de las tasas de muerte más bajas del continente y del mundo».

Añadió, en declaraciones a Radio 10: «Miles de vidas fueron salvadas por las medidas que hemos tomado. Es un logro invisible, es cierto, porque no hay imágenes ni nombres ni números de esas personas que salvamos, pero nos hemos protegido por el esfuerzo conjunto de toda la sociedad«. También sugirió que, si se hacen «bien las cosas», en 10 ó 12 días los casos deberían comenzar a bajar. «Por eso tomamos las medidas ahora. No queremos que haya argentinos que no tengan atención por una cantidad inmanejable de casos. De la misma manera que fuimos oportunos en su momento, tenemos que serlo ahora.»

Respecto a los cuestionamientos de la oposición a la medida de la cuarentena -como el de Alfredo Cornejo (UCR)-, dijo: «El quiere ser el duro, el que está contra el Gobierno. Hay otra facción de la oposición que claramente entiende que, sin dejar de ser oposición, tenemos que trabajar juntos contra esta pandemia». También fue consultado por la carta que plantea que la democracia está amenazada y que firmó Mauricio Macri: «No lo puedo tomar en serio», concluyó. «Es un ejemplo de democracia cómo ha actuado la Argentina.»

Fuente: Página 12