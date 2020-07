“Estoy preocupado; creí que iban a empezar a bajar los números por la cuarentena anterior”

“Estoy preocupado. Yo venía viendo algunos síntomas que no me gustaban, algunos números. Pero creí que iban a empezar a bajar como consecuencia de la cuarentena anterior. Lo que sucede es que evidentemente no tuvo el efecto que habían tenido las cuarentenas anteriores«, dijo el ministro de Salud, Ginés González García, respecto a las cifras récord de infectados por coronavirus de esrta semana, que corresponden a contagios ocurridos durante el último aislamiento estricto que rigió en el AMBA, del 1 al 17 de junio.

En diálogo con FM La Patriada, el titular de la cartera de Salud se refirió a las cifras récord de contagios que se vienen dando los últimos días y apuntó contra aquellos que no acataron el aislamiento que hizo que el AMBA vuelva a fase 1: «Eso se debe a que no fue hecha [la cuarentena] de la manera correcta por lo menos por todos los argentinos. La mayoría la hizo bien, pero los que no la hacen bien nos hacen pagar un precio muy alto».

Además, señaló: «La gente está angustiada. Yo lo entiendo, pero lo que también es cierto es que en la medida en que circula más la gente y se cuida menos, tenemos más casos, que es lo que está pasando».

González García hizo hincapié en la reponsabilidad de aquellos que no cumplen con las medidas dispuestas por el Gobierno: «La responsabilidad individual es fundamental. Hoy mucho de lo que está pasando tiene que ver con cosas clandestinas, reuniones, asado. Son momentos muy complicados».

«Todos los brotes que estamos viendo son por estas indisciplinas sociales», insistió. Y fue contundente al pedir: «Cuidémonos, que significa cuidar a nosotros y a los que nos rodean».

Fuente: La Nación