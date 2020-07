Mauricio Macri viajó a Europa junto a su familia

El ex presidente Mauricio Macri viajó a París, Francia, junto a su familia. Fuentes aeronáuticas confirmaron que el ex mandatario, su esposa Juliana Awada y la hija de ambos, Antonia, fueron las últimas tres personas en abordar el vuelo AF 229 de la compañía Air France que aterrizará en el aeropuerto Charles de Gaulle.

El dirigente de Juntos por el Cambio no sólo pidió ser el último en abordar la aeronave: también solicitó un paso rápido y discreto por las oficinas de Migraciones y Aduana. No obstante, no utilizó ninguna de las salas de espera vip con las que cuenta el aeropuerto.

Desde su entorno explicaron que el destino final de Macri es Suiza, donde tendrá una agenda de actividades vinculadas a su rol como presidente de la Fundación de la FIFA. Esa nación exige a los visitantes americanos una cuarentena previa en Europa de 14 días. Durante esas dos semanas, el ex mandatario aprovechará para disfrutar de París junto a su familia. No está obligado a quedarse encerrado en el hotel: puede transitar respetando las recomendaciones sanitarias que rigen por la pandemia de coronavirus.

Los días del ex mandatario en Europa no serán sólo de descanso y vacaciones: en su bolso de viaje se llevó los dos capítulos finales de su biografía, en la que trabajan hace ya varios meses su ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y el periodista Hernán Iglesias Illia.

Las mismas fuentes adelantaron que la familia tiene previsto regresar a la Argentina el 8 de septiembre. Una vez en Buenos Aires, los tres deberán cumplir otra cuarentena de 14 días, pero esta vez encerrados en su hogar de San Isidro, siempre y cuando no se modifiquen las características de la cuarentena para ese entonces.

La última aparición pública de Macri fue hace 14 días, en Paraguay. Viajó para almorzar con el ex presidente Horacio Cartés y para reunirse con el actual mandatario Mario Abdo Benítez. Tras su regreso, cumplió con un aislamiento de 14 días en su quinta de Los Abrojos. Hubo polémica porque el dirigente se alojó primero en su domicilio del Conurbano y luego se desplazó a la histórica residencia familiar.

Antes le había concedido una entrevista al periodista peruano Álvaro Vargas Llosa, en donde cuestionó el avance del gobierno nacional sobre las libertades de las personas en medio de la cuarentena.

“Estoy más cerca de los argentinos que nunca. Estoy tratando de darle un espacio al gobierno que fue elegido por el 48% de los argentinos para que ponga en juego lo que ellos piensan, sus propuestas, sus soluciones. Solamente (estoy) intentando levantar la mano y decir ‘cuidado, no avancen sobre nuestras libertades, hagan las cosas sobre lo que es el marco institucional’”, declaró.

