El padre de Solange en Córdoba: “Hubiese querido abrazar a mi hija en vida, no en un cajón”

El padre de Solange Musse, la mujer de 36 años que murió este viernes en medio de un reclamo por poder despedirse de su progenitor, llegó este sábado a Alta Gracia, Córdoba, y sostuvo: “Hubiese querido abrazar a mi hija en vida, no en un cajón”.

Pablo Musse contó a Cadena 3 que viajó anoche desde Neuqúen gracias a un recurso de amparo que presentó su abogado y que no tuvo inconvenientes en los controles.

“Lamentablemente llego tarde. No alcancé a cumplir el deseo de mi hija que era abrazarla y estar con ella”, dijo y recordó una de las últimas comunicaciones que mantuvo con Solange: “El mensaje fue que, me dijo viejo, que esto sirva para todos. Que la gente no se canse, que salga. Hasta el último suspiro tiene sus derechos”.

“Ya sé que mi hija no está más ya, mi ‘solcito no está’, está con Dios”, dijo el hombre que días atrás no pudo ingresar a Córdoba para visitar a su hija enferma.

Pablo agradeció a la gente y a los medios de comunicación por el apoyo.“Hubiese querido abrazar a mi hija en vida, no en un cajón”, lamentó.