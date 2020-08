Mamá de Facundo Astudillo: “Me lo arrebataron personas con uniforme azul”

Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril cuando salió de su casa de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca, recordó a su hijo en el día en que cumple 23 años.

En diálogo con TN, la mujer aseguró tener «muchas emociones encontradas». «Un día como hoy, a las 13: 30 nacía Facu. Estuve tres meses para sacarlo de neonatología y para mí era mi milagro. Y me lo arrebataron personas con uniforme azul que se creen dueños del mundo y de la vida de quien sea«, aseguró, y remarcó: «Yo voy a seguir sosteniendo lo mismo porque así lo siento, a mi hijo lo mató la Policía Bonaerense de Villarino».

En su cuenta de Twitter, Castro también publicó una foto de su hijo jugando con su perro y le escribió: «23 años amor mío, 23 años truncados por la maldad de esos que se creen superiores por portar un uniforme. Te amo, te espero hasta la verdad y justicia mi niño».

La mamá de Astudillo Castro llegará este domingo a Buenos Aires, acompañada por sus abogados. El lunes al mediodía se reunirá con Alberto Fernández y aseguró que le pedirá que se haga justicia.

«Ya he hablado muchas veces con el señor Presidente», reconoció, pero aseguró: «A mí me gusta mirar a los ojos a las personas cuando hablo con ellas, por teléfono no me dicen nada. Me gusta saber quién me está mintiendo y quién no».

El martes comenzará la autopsia de los restos encontrados el sábado 15 de agosto en un cangejal conocido como Cola de Ballena en Villarino Viejo, donde aplicarán el Protocolo de Minnesota en la autopsia, para casos de lesa humanidad. Se hará en los laboratorios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ubicados en el predio de la exESMA, en Núñez.

En relación a cómo se siente frente a la posibilidad de que esos huesos sean de su hijo, Castro contó: «Me he tomado estos días desde que apareció el cuerpo para llorar con los míos. Ahora me voy fortalecida a Buenos Aires».

Además, resaltó que cuando tenga los resultados del ADN, «la lucha va a ser otra». «Yo sé perfectamente lo que pasó», remarcó la mujer haciendo referencia a la culpabilidad de los efectivos policiales. «Están demostrando que cada vez gente más poderosa los está encubriendo. Acá en Villarino los encubrieron tanto sus compañeros como el intendente», denunció.

Frente a esta situación, la mamá de Astudillo Castro afirmó que se haga o no justicia, «ninguno de ellos se va a escapar del castigo de Dios». «Lo que hicieron no tiene perdón», agregó.

La idea de la mujer es quedarse en Buenos Aires lo que sea necesario, ya que al regresar a Pedro Luro, deberá cumplir con los 15 días de aislamiento obligatorio en su domicilio por la pandemia de coronavirus.

Según informó Télam, durante su estadía en territorio porteño, Cristina y los abogados participarán de una audiencia con integrantes de la organización Amnistía Internacional.

