«Los voy a atropellar y a pasar»: la amenaza de un cura a los policías que bloquean los accesos

Durante la misa, el cura riojano Antonio Fuentes dijo que no le van a «privar esa libertad». «Soy sacerdote, no estúpido», sostuvo.

Un cura de La Rioja amenazó públicamente con atropellar a las autoridades gubernamentales y policiales que bloqueen los accesos provinciales por el «aislamiento social, preventivo y obligatorio».

Se trata de Antonio «Tono» Fuentes, sacerdote de la provincia de La Rioja, que durante una misa lanzó sin vueltas la advertencia: «Los voy a atropellar y voy a pasar».

«Estoy con bronca porque a mí también me pasó. Me querían hacer dormir en La Quebrada hasta el martes para recién volver a casa. A la costa no podía pasar porque también cierra. Y para Villa Mazán tampoco podía volver», relató en medio de la celebración parroquial.

Fuentes reveló que la amenaza también se la hizo llegar a la jefa comunal de Arauco: «Le dije a la intendenta Virginia López: ‘Yo los voy a atropellar y los voy a pasar, a mí no me van a privar esa libertad’. Con otros lo hacen, pero conmigo no. Soy cura, pero no estúpido».

«Yo viví el proceso militar y lo tengo metido acá y acá y cada vez que veo estas actitudes, los veo a los milicos. Hay muchos policías que se aprovechan ahora como habían hecho durante la dictadura», comparó, según publicó Cadena 3.

El sacerdote de Arauco hizo referencia al caso de Pablo y su hija Solange Musse en Córdoba: «Tenemos que ser responsables de cuidarnos entre nosotros de este virus, pero también seamos responsables de nuestra libertad».

Solange luchaba contra un cáncer terminal. En sus últimos días de vida, mientras estaba internada en un hospital de Alta Gracia, pidió un último abrazo: el de su papá. Sin embargo, Pablo, que vivía en Neuquén, no pudo entrar a Córdoba. No importó que el hisopado de coronavirus le diera negativo, las autoridades no lo dejaron cumplir con el último deseo de su hija. Solange finalmente murió acompañada por su mamá. Pablo, que no la pudo abrazar, debió realizar un amparo para al menos despedirla en el sepelio. «Hubiese querido abrazar a mi hija en vida, no en un cajón», lamentó.

Entonces, el cura «Tono» Fuentes reafirmó su posición. «Intendenta, gobernador: no me voy a dejar atropellar y voy a defender al pueblo que lo atropella; no con la violencia, sino con ser la voz de los que no tienen voz».

Fuente: Todo Noticias