Inició la inscripción para la Prestación del Servicio Militar Voluntario 2021

La Fuerza Aérea Argentina anunció que iniciaron las inscripciones para la Prestación del Servicio Militar Voluntario. Se trata de la prestación que efectúan, por propia decisión, los ciudadanos argentinos con la finalidad de contribuir a la defensa nacional, brindando su esfuerzo y dedicación personales, en las Unidades, Bases, dependencias y organismos de la Fuerza Aérea Argentina.

Los soldados desarrollarán actividades tácticas, técnicas y logísticas, así como administrativas y aquellas necesarias para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unidades, para lo que recibirán la educación e instrucción correspondiente.

Aprobado el Curso de Admisión, el voluntario será dado de alta en la Fuerza Aérea, firmando un compromiso de servicio por un período de dos años. Al finalizar dicho período, y de ser confirmado, podrá renovar el mismo y por única vez, hasta la edad de 28 años como máximo.

Requisitos

Tener entre 18 y 24 años de edad al momento del inicio de la instrucción militar.

Ser argentino/a nativo, por opción o naturalizado.

Ser soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).

Tener aprobado los estudios primarios.

No tener antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables.

Aprobar el examen psicofísico definitivo, completando el Anexo I.

Beneficios ofrecidos

Capacitación, educación e instrucción para desempeñarse dentro del sistema de defensa nacional.

Trabajo en relación de dependencia con firma compromiso de servicio.

Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios transferibles al finalizar su permanencia.

Asistencia sanitaria y afiliación a la obra social mientras presta servicio.

Adquisición de experiencia laboral, capacitación y disciplina de trabajo, para desempeñarse en la vida civil a su baja.

Desarrollo de contactos personales en un clima de camaradería y respeto.

Documentación a presentar para la inscripción

(Deberá ser presentada personalmente en el centro de incorporación más cercano a su domicilio)

Solicitud de inscripción con foto color 4X4.

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), con último domicilio actualizado.

Fotocopia de la partida de nacimiento.

Fotocopia del certificado de estudios (último nivel alcanzado).

Constancia de CUIL.

La Fuerza Aérea Argentina no requiere la utilización de servicios de gestoría o de terceros para realizar los trámites de incorporación. Los mismos son personales y gratuitos.

Centros de incorporación de Buenos Aires

Capital Federal – Av. Comodoro Pedro Zanni 250, CABA, Edificio Cóndor, of. 072 sector verde

I Brigada Aérea – Av. B Matienzo S/N 275, El Palomar, Bs. As.

VI Brigada Aérea – Cruce de las rutas 30 y 226 (por la 30 hacia el sur 8 km), Tandil, Bs. As.

VII Brigada Aérea – Av. Derqui 4010, Moreno, Bs. As.

Dirección de Vigilancia y Control del Aeroespacio – Bulnes y Manso, Merlo, Bs. As.

Base Aérea Militar Morón – Av. Eva Perón 2200, Morón, Bs. As.

Instituto de Formación Ezeiza – Autopista Tte. Gral. Ricchieri Km 25.5 S/N, Ezeiza, Bs. As.

Área Material Quilmes – Av. Otamendi y 1º Ten Brussa S/N, Quilmes, Bs. As.

BAM Mar del Plata – Autovía 2 Km. 399.5, Mar del Plata, Bs. As.

Centros de incorporación zonal

II Brigada Aérea – Jorge Newbery 3820, Paraná, Entre Ríos

III Brigada Aérea – Ruta 11 Km 783, Reconquista, Santa Fe

IV Brigada Aérea – Acceso Norte RN 40 Km. 15, Las Heras, Mendoza

V Brigada Aérea – RP Nº 24, Villa Reynolds, San Luis

IX Brigada Aérea – Km 9 Dr. Mariano González, Comodoro Rivadavia, Chubut

BAM Rio Gallegos – Ruta 3 S/N, Río Gallegos, Santa Cruz

Grupo III de Vigilancia y Control del Aeroespacio – Ruta Nacional Nº 11 Km 1003, Resistencia, Chaco

Escuadrón Posadas – Acceso camino Nemesio Parma S/N, Posadas, Misiones

Destacamento Chamical – Brigadier de La Colina S/Nº, Chamical, La Rioja

Área Material Río IV – Las Higueras S/N, Las Higueras, Córdoba

Escuela de Suboficiales de la FAA – Avenida Fuerza Aérea Argentina, Km. 4.5, Córdoba.

Liceo Aeronáutico Militar – Av. Fuerza Aérea 1901, Funes, Santa Fe

Contacto

Dirección: Av. Comodoro Pedro Zanni 250, CABA, Edificio Cóndor, of. 072 sector verde

Correo electrónico: incorporacionsoldados@faa.mil.ar

Teléfono: (011) 4317-6000 internos 15280 y 16712