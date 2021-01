Hebe de Bonafini: “La van a meter presa a Cristina porque no se les ha impedido nada”

La titular de Madres de Plaza de Mayo realizó duras críticas al Presidente al expresar su malestar por el fallo que ordenó que el ex vicepresidente Amado Boudou vuelva a la cárcel. Dijo que “el Gobierno no puede seguir funcionando así”

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, renovó este jueves sus duras críticas contra el presidente Alberto Fernández, tras el fallo judicial que ordenó que el ex vicepresidente Amado Boudou vuelva a cumplir su condena por la causa Ciccone en el penal de Ezeiza, y le reclamó avanzar con una reforma más «profunda» del Poder Judicial porque, si no, «van a meter presa a Cristina» Kirchner.

«Toda la alegría que tenía por la ley del aborto y por la vacunas se me fue al tacho porque empecé a pensar cuántas leyes se violan todo el tiempo en este país», expresó.

Bonafini insistió con su reclamo para «que no haya más presos políticos en el país» y alertó que existe la «posibilidad de que la metan presa a Cristina». «Si la tienen que meter presa en estas condiciones, la van a meter, porque hasta ahora no se les ha impedido nada», advirtió.

«Yo no sé lo que pueda pasar si la llevan presa a Cristina. La gente va a salir a la calle. Pero no hay que descartarlo. A Amado no lo vamos a dejar que vuelva a la calle, hay que ayudarlo de alguna manera, con la ley no se puede. La ley es la de ellos, el pueblo está atado de pies y manos», agregó.

Bonafini opinó que «el Gobierno no puede seguir funcionando así y el Presidente, el señor presidente, tiene que mirar un poquito lo que decimos y escucharnos».

«Que no quede obnubilado con los aplausos del aborto, de la vacuna y de las casas que van a hacer. No señor presidente, tantos aplausos no son buenos porque también hay cosas muy graves y muy malas, no puede haber presos políticos en nuestra patria o políticos presos porque así estamos dejando que un día también se la lleven a Cristina. ¿Y qué vamos a hacer, vamos a hacer como ahora?», reclamó.

Al respecto, reclamó que el Gobierno avance con una reforma «profunda» de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial porque, aseguró, «el Poder Judicial es un cáncer y la Suprema Corte es el cáncer mayor que ocupa todo el cuerpo de la nación, para el cual no hay ni antídoto ni terapia, ni nada que lo queme».

Seguido, agregó: «Como cuando hay un cáncer, hay que cortarlo de raíz y empezar de nuevo y quemar el lugar para que se vaya el tumor y el cáncer, que es poder judicial y los jueces, algunos corruptos y otros cagones, algunos mediocres y otros que no les importa nada. Jueces y fiscales. No sobran los dedos de las manos para hablar de los jueces honrados».

La titular de Madres le pidió por ello al Jefe de Estado que «tome las riendas» para avanzar con esos cambios y le aseguró que «todo el pueblo va a salir a la calle» a respaldarlo.

«No puede haber presos políticos en este país señor Presidente. Y no es tan complicado, hay que tener fuerza, voluntad, ganas y valentía. Es un país muy difícil para gobernar, no es tan fácil», insistió.

Bonafini aprovechó para enviarle un mensaje directo a Alberto Fernández y le planteó que «las leyes sirven cuando hay Gobierno que tienen fuerza para hacerlas aplicar». «Ahora, cuando tenemos gobiernos que no dejan, no aplican las leyes y se conforma, y roban y se conforman, y a Macri no lo podemos meter preso y se conforma, bueno ahí entonces no vamos muy bien», diferenció.

«Señor Presidente párese un poquito, un día nada más, y piense lo que usted está haciendo o no está haciendo para que los presos políticos queden en libertad. Yo no puedo creer que con las ilusiones que votamos, que tengamos presos políticos; que usted no nos escuche, que escuche a los de más arriba», agregó.

Bonafini reconoció que su renovada crítica podría no ser bien recibida en la Casa Rosada, pero dijo que forma parte de un creciente malestar que se intensificó a partir del fallo judicial que dispuso que Boudou pierda el beneficio de la prisión domiciliaria.

«Yo sé que no le va a gustar todo esto que digo. Pero como es fin de año y vengo atragantada, sobre todo con lo de Amado, alguien lo tiene que decir. Es una verdadera vergüenza lo que está pasando. A mi no me alcanza con tener una ley del aborto, me tiene que alcanzar con saber que no va a haber jueces que la interrumpan ni Suprema Corte que valga para que el aborto no se haga», redobló.

Al respecto, Bonafini dijo que la reforma judicial que promovió la administración de Alberto Fernández no es suficiente para revertir esa situación. «Acá no sirven los parches señor Presidente, un arreglito en la Suprema Corte y en el Poder Judicial no sirven», le advirtió.

Al hacer un balance sobre el año saliente, Bonafini celebró la aprobación del aborto, las gestiones oficiales para acceder a la vacuna contra el coronavirus y otras medidas del gobierno. Sin embargo, expresó su malestar por el cambio de la fórmula previsional, con el que ahora se actualizarán las jubilaciones sin contemplar la marcha de la inflación: «No me gusta la de los jubilados, eso lo vamos a dejar porque no es tan grave».

Pero Bonafini centró sus palabras en el reclamo para que Alberto Fernández se ponga al frente de una «profunda» reforma del Poder Judicial. «Yo señor Presidente no le deseo feliz año nuevo, le deseo que se siente a pensar en cuántas personas, miles en este país, estamos sufriendo por la falta de Justicia, por la falta de libertad, porque es una libertad a medias, porque cuando uno habla y dice lo que dice, atrás vienen los palos. Yo estoy muy dolorida señor Presidente. Nosotros necesitamos que este próximo año las cosas cambien, pero a fondo, no que haga un arreglito de la Justicia. Un parche en un pantalón roto no sirve. Yo le deseo señor Presidente que pueda pensar un buen rato», dijo.

Por último, completó: «Voy a levantar la copa y pedir que el Papa Francisco lo ilumine y lo haga pensar en esta injusticia terrible de que en nuestra querida y amada patria haya presos políticos. Por la libertad de los presos, por eso voy a brindar, porque usted piense en ellos».