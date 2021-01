Sergio Berni comparó a los jóvenes que veranean con los combatientes de Malvinas

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, recurrió este martes a una polémica comparación para enviarles un mensaje a los jóvenes que veranean en la Costa Atlántica. Durante una conferencia de prensa para advertir por el aumento de casos de coronavirus, los comparó con los combatientes de Malvinas y les dijo: “Hoy tienen la posibilidad de ponerse al frente de velar por los intereses de todos los argentinos“.

Uno de los temas que trataron los funcionarios en la reunión de este martes encabezada por el gobernador Axel Kicillof fue el relajamiento de las medidas de prevención del coronavirus que se observó en los primeros días de la temporada de verano en la costa. El jefe de la cartera de Seguridad de la Provincia resaltó que hay un “desborde“ entre los grupos de jóvenes y se refirió a las imágenes que circularon. “Vemos que no hacen caso a las disposiciones que se emiten o a los consejos de no juntarse y no aglomerarse“, afirmó.

En ese contexto, trazó un paralelismo con la guerra de Malvinas para “transmitirle un mensaje a la juventud“; “Yo soy de la generación del ’62, donde muchos estuvieron cuatro meses en una trinchera con un fusil al hombro, congelados y defendiendo los intereses de la patria. A ninguno se le ocurría ir a bailar o protestar porque no podía salir. Ellos asumieron la responsabilidad histórica de velar por los intereses de la patria“, planteó.

Para Berni, la juventud tiene “la posibilidad de ponerse al frente y velar por los intereses de los argentinos“. Dijo que tienen una “responsabilidad histórica“ y aseguró que deben “asumir un compromiso“ para llevar tranquilidad de que la temporada de verano podrá seguir desarrollándose pese al avance de la pandemia de coronavirus. “No tengo ninguna duda de que lo van a entender“, afirmó.

En la conferencia de este martes, el gobernador Kicillof confirmó que por el momento no habrá restricciones para evitar la circulación de personas en la Costa Atlántica. “Queremos evitar tomar medidas que afecten el trabajo y la producción. A su vez necesitamos resguardar el descanso tan necesario, pero no queremos que por aquellos que no se cuidan tengamos que tomar alguna determinación. No es una amenaza, sino cuidar la salud y la vida. Vamos a abrir todo lo que se pueda para cuidar la economía“, aseguró.

Fuente: Todo Noticias