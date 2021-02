Este viernes el periodista Horacio Verbitsky destapó la olla que expulsaría al Ministro de Salud de la Nación del gabinete: la vacunación vip que alcanzó, también, a varios funcionarios del Gobierno. Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García.

Según trascendió, el Presidente tomó la decisión tras una reunión de emergencia con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en Casa Rosada.

“Ayer me vacuné, llamé a mi viejo amigo Ginés González García”, lanzó Verbitsky sin filtro a la prensa y dio detalles del mecanismo que montó el ahora exministro: un vacunatorio con enfermeros del Hospital Posadas que fueron trasladados a las oficinas de la cartera sobre la Avenida 9 de Julio para aplicarle la Sputnik V a políticos, empleados públicos y personalidades.

En la lista de las personas que accedieron a la vacuna rusa, por fuera de protocolo, se encuentra el periodista alineado al kirchnerismo, el senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto Felipe Solá. También se habla de Hugo Moyano y su familia. Todos se habrían dado la dosis en la sede del Ministerio de Salud.

En un comunicado, Taiana admitió la aplicación de la dosis: “En el marco del viaje a México, se les pidió a miembros de la delegación que acompañan al Presidente en la gira que se vacunen y se realicen un test PCR”.

“Ayer fueron a vacunarse al Hospital Posadas pero finalmente los derivaron a un vacunatorio del Ministerio de Salud, Esta tarde se están realizando el test PCR en la Casa Rosada”, precisaron y argumentaron: “Taiana es mayor de 70 años (población de riesgo) y ayer la Provincia de Buenos Aires comenzó a vacunar a los mayores de 70″.

El diputado Váldes dio la misma versión.

Ahora se supo que la cartera sanitaria preservó unas 3000 vacunas que no fueron repartidas entre las provincias.

Según informó Clarín, cuatro especialistas del Hospital Posadas -algunos de ellos de alto rango- llegaron pasado el mediodía al Ministerio de Salud por encargo del propio Ginés González García con una docena de dosis de la Sputnik V. El diario incluso reveló que no sabían a quiénes debían vacunar.

“La logística, confiaron, fue “ultra secreta”: los especialistas no llegaron al ministerio en autos oficiales y subieron a uno de los salones del segundo piso del ministerio en el ascensor privado que utiliza el propio González García y los funcionarios de mayor jerarquía”, narró Clarín.

El ahora exministro soportó varios escándalos desde que asumió y protagonizó varios yerros en la comunicación. Incluso, minimizó al coronavirus antes de ser declarado pandemia y lo puso por debajo del dengue como peligro sanitario para los argentinos. El COVID-19 ya dejó más de 50 mil muertos en el país.

Por estas horas, se estima que será Carla Vizzotti la persona que sucederá a García González en el cargo. La secretaria de Acceso a la Salud estuvo al frente de la campaña contra el coronavirus y la negociación por la vacuna rusa.

No es la primera vez que Fernández le pide la renuncia a un ministro. En noviembre, tras una carta de Cristina Kirchner en la que se quejaba de los “funcionarios que no funcionan”, María Eugenia Bielsa fue desplazada de Hábitat, luego de un escándalo por tomas de tierra en, cuya resolución, la exministra no tuvo participación.

LA VACUNACIÓN VIP DE HORACIO VERBITSKY

Fue el propio Verbitsky el que dio a conocer el vacunatorio vip de González Ginés García en el programa Habrá Consecuencias, de El Destape Radio. El periodista de 79 años fue desvinculado de ese medio, donde realizaba una columna de opinión, tras el escándalo que provocaron sus declaraciones.

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, dijo Verbitsky sobre su inesperado cambio de rumbo.

Y relató, con tono despreocupado: “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”.

“El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, siguió.

El excolumnista de la radio de Roberto Navarro reveló: “Fui al Ministerio, estaba el equipo de vacunadores allí y yo además tengo una relación fraternal con los trabajadores del Posadas”.

Nota en desarrollo