“Nosotras también estuvimos”, el documental que cuenta la historia de las mujeres en Malvinas

Ya pasaron casi cuatro décadas de la guerra de Malvinas y las historias silenciadas que necesitan y exigen salir a la luz no se agotan. En esa búsqueda se inscribe el documental de Federico Strifezzo «Nosotras también estuvimos», que reconstruye la entrega y el sacrificio de 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que atendieron a soldados argentinos heridos durante el conflicto bélico en un hospital móvil situado en Comodoro Rivadavia.

La historia se escribe a partir de Alicia Reynoso, Stella Morales y Ana Masitto, tres de las profesionales que formaron parte del equipo sanitario, y su regreso al lugar donde 37 años atrás vivieron situaciones dramáticas. “Este proyecto comenzó hace unos cuatro años, aproximadamente. En aquel tiempo me crucé con una foto en una revista donde estaban cinco mujeres de uniforme caminando con una ambulancia detrás, mientras que el epígrafe las señalaba como enfermeras de Malvinas. Me llamó mucho la atención porque hasta ese momento, para mí, la guerra era una cosa que tenía que ver con los militares. Pero me interesó tanto esa historia de las enfermeras que me puse a investigar y llegué a dar con una de esas cinco mujeres. Ella me abrió con su relato todo un mundo que no imaginaba: me contó que fueron llevadas a Comodoro Rivadavia, que habían estado en trincheras, que sufrieron la amenaza de las bombas y que enfrentaron en primer plano la peor cara de la guerra. Eso me atrajo cada vez más porque tenía el deseo de que la gente supiese que las mujeres también estuvieron comprometidas con Malvinas. Con el tiempo, esa foto terminó siendo el afiche de la película”, destaca Strifezzo.

Más allá de ese interés, había que construir un hilo narrativo que transformara las intenciones del realizador en una propuesta atractiva: “El guión fue algo que surgió de a poco. Me sirvió mucho el libro Crónicas de un olvido, de Alicia Reynoso. A partir de ahí surgió la idea de visitar el lugar donde estuvieron las enfermeras, al que nunca habían regresado. Es importante aclarar que ellas fueron ninguneadas casi sistemáticamente. Se las dejaba afuera de la historia de la guerra. Pero es más que claro que fueron enfermeras en pleno conflicto. Por eso, mostrar su historia y mostrar donde estuvieron es tan necesario. Quería llevar a la pantalla los recuerdos que ellas tenían del lugar que transitaron en 1982, algo que se volvió pura intensidad fílmica entre el pasado y el presente”.

Contar una historia como Nosotras también estuvimos requirió tiempo, no solamente en términos de la producción de imágenes, sino de contacto y confianza del director y las protagonistas. “Fue un proceso largo. No se trató solo de contactarlas, sino también de lograr una relación, había que generar un vínculo para que se abrieran a contarme sus historias de aquellos días. Siempre quise mostrarles que lo mío era serio porque la historia de ellas merecía contarse, merecía saberse, pero la mayoría de la gente la desconocía. Compartí con ellas muchos encuentros en desfiles donde vi cómo se las ninguneaba. Creo que ahí se dieron cuenta de que yo me tomaba en serio todo esto que ahora verán los espectadores. Finalmente, generamos confianza y ellas lo tomaron como una especie de causa. Creo que la película genera intimidad porque la cámara te lleva a sentir lo que ellas transmiten”.

Strifezzo menciona repetidas veces ciertas ocasiones donde el ninguneo o la falta de consideración hacia las protagonistas de esta historia se tornó demasiado manifiesto. Así, y más allá de las situaciones concretas de guerra que ellas experimentaron, el realizador espera que esta película ayude a enmendar esa injusticia con cuatro mujeres que vivieron los horrores de la guerra.

“Uno de los objetivos que busco con el documental es que llegue un reconocimiento para ellas, más allá de dar a conocer su historia. En la película aparece este conflicto, por eso es inútil negar que ellas estuvieron en situaciones de guerra, y aunque sí experimentaron un rol diferente al de los que tenían armas, el papel que desarrollaban era importante. Ojalá que se las deje de ningunear porque este documental se alinea con respecto a muchas injusticias que sufrieron y sufren las mujeres”, concluye el director.

