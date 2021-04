Aunque ella lo denunció 200 veces, su ex sigue libre y ahora la apuñaló

Hace más de 10 años la mujer tomó la decisión de separarse su pareja y padre de su único hijo. Desde entonces, así lo dice ella, su vida ya no es vida sino una tortura. Tiene botón antipánico, medidas de restricción y realizó en todo este tiempo más de 200 denuncias contra su ex. Sin embargo, el hombre la esperó el martes pasado a la salida de su trabajo en barrio Alta Córdoba y la apuñaló.

“Salí del trabajo y él estaba esperándome en la esquina. Lo vi y empecé a correr”, contó la víctima en diálogo con El Doce. Pero el hombre la alcanzó y ella se desmayó. “Cuando me desperté estaba toda ensangrentada”, señaló. Un grupo de vecinos había empezado a asistirla y la acompañaron hasta que llegó una ambulancia. Su ex ya no estaba, pero antes de escapar la había apuñalado cinco veces

Sin dejar de llorar mientras revive el horror de los últimos 12 años, la desesperación se siente en su voz y la traspasa también. “Él nunca estuvo preso”, afirmó con impotencia, y describió: “Me quemó con agua hirviendo, me sigue y me tortura. Me amenaza de muerte y me pega. Siempre pienso que va a matarme. Esto no es vida”.

De acuerdo con su relato, llegó a los medios como un último recurso desesperado porque la violencia ahora ya no es solo para con ella sino también con el hijo que tienen en común. “Fui a pedir ayuda y nadie me escucha”, se lamentó la mujer, y remarcó: “Me sacaron como un perro de la fiscalía”.

“Me vive acosando. Me pedía sexo para darme un plato de comida porque jamás me pasó dinero por la cuota alimentaria para mi hijo”, agrega. El maltrato, los ultrajes, las humillaciones parecen no tener fin en la voz temerosa y quebrada de esta mujer, sostenida por su hermana y otra de sus hijas. El cierre de la entrevista, fue casi una súplica: “No quiero ser una víctima más de las que salen en la televisión. Hace 12 años que no sé lo que es sonreír”.

