Alberto Fernández lloró al recordar al ministro Mario Meoni y confirmó que viajará a Junín para despedir sus restos

El presidente Alberto Fernández se mostró golpeado por la trágica muerte del ministro de Transporte, Mario Meoni, ocurrida anoche luego de un accidente en la Ruta Nacional 7. Durante un reportaje brindado a Radio 10, el mandatario no pudo ocultar su emoción y al recordar al funcionario se quebró y lloró. Dijo que se trató de un hecho “incomprensible” y de una “pérdida enorme”. Hacia el final de la entrevista, confirmó que viajará hasta Junín para despedir los restos del ministro.

“Le tocó uno de los peores lugares en la pandemia que es el transporte porque había que pararlos y había que frenarlos. Y lo hizo con una calidad y con un esfuerzo incomparable realmente. Créanme que pierdo a alguien… ufff. Lo quise mucho y era realmente valioso”, dijo el jefe de Estado en medio de lágrimas.

Además, recordó que siempre le aconsejó que no manejara solo y de noche por la ruta cuando se dirigía a su Junín natal, algo que el ministro acostumbraba a hacer.

“Con Sergio Massa siempre hablábamos con él y le decíamos que parara con eso de viajar a Junín los viernes a la noche. Además tenía la costumbre de manejar su auto y viajar solo. no era un ministro que trabajaba hasta las 5 de la tarde. Con suerte se iba a las 9 o 10 de la noche. Le decíamos ‘pará, a todos en algún momento el cuerpo nos falla. No te vayas manejando’. Ayer a la noche cuando Sergio me llamó recordábamos juntos diciendo ¿por qué no nos dio bola? Por Dios. Qué pena, realmente qué pena”, dijo con la voz quebrada.

En el reportaje concedido a la emisora, Alberto Fernández también contó cómo se enteró de la noticia y destacó la capacidad de diálogo que tenía el ministro. Además recordó que lo conoció cuando era intendente de Junín y que desde entonces forjaron una amistad que terminó con Meoni integrando el gabinete de ministros del presidente Fernández.

Con mucha tristeza recibí la ingrata noticia del fallecimiento de @mariomeoni, Ministro de Transporte de nuestro Gobierno.

Con él perdemos a un político cabal, incansable y honesto. Un funcionario ejemplar.

Con sincero pesar acompaño a quienes como yo lo han querido y respetado. pic.twitter.com/NV8gX5GmKJ — Alberto Fernández (@alferdez) April 24, 2021



“A Mario lo conocí en el año 2003 cuando era intendente y yo jefe de Gabinete. Fuimos forjando una amistad que terminó con él como ministro cuando yo fui presidente. Cuando ayer me llamó Sergio (Massa) para contarme quedé derrumbado porque es una muerte incompresible porque era un hombre joven, de una vida muy sana. Y la verdad una pérdida enorme porque por ahí la gente no lo percibe porque tenía cierto perfil bajo”, dijo.

Meoni, murió este viernes por la noche a los 56 años tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 7 cuando estaba viajando al partido bonaerense de Junín para visitar a su familia. El funcionario había estado junto al presidente Fernández y a otros miembros del Gobierno en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, como parte de la agenda del Gabinete Federal.

“Ayer me acompañó a Rosario a la mañana y estuvimos hablando sobre las cosas que tuvimos pendientes. Teníamos todo licitado para comenzar con la obra de la hidrovía. Me dijo algo que le preocupaba mucho que eran las paradas seguras en el Gran Buenos Aires que es poner en estaciones de trenes, de micros, cámaras y botones de auxilio para que la gente no sea asaltada y tengan la posibilidad de una respuesta rápida del estado. Todo a la noche se nubló con esta noticia espantosa. De verdad me dio mucha pena”, lamentó.

“Era un hombre de una experiencia enorme. Fue intendente muchos años de Junín. Era un hombre que como yo creía que la política era pensar juntos. Tenía la capacidad de encontrar síntesis en las diferencias”, resaltó el Presidente, quien aseguró que Meoni fue “una persona que en la política era realmente valiosa, de esos especímenes que son políticos de pura raza: esfuerzo, compromiso, honestidad, solidaridad”.

