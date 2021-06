Una mujer murió tras caer desde una ventana de la clínica donde estaba internada

Una mujer de 74 años murió tras caer desde la ventana de un primer piso de una clínica de Quilmes, en la que esperaba para ser operada de cálculos en la vesícula. La familia denuncia que las autoridades del establecimiento no dejaron que la señora tuviera un celular con ella «porque hay robos» dentro del lugar.

María Inés Beltrán había ingresado al centro médico Ceni S.A. el jueves con dolores en la zona del abdomen. Allí le hicieron los estudios correspondientes y le detectaron cálculos en la vesícula. Por esa razón le programaron una operación para este lunes.

Pero en los días que la mujer pasó internada en el lugar, ocurrió un hecho trágico que ahora es investigado. La policía llamó a la familia el domingo por la mañana para informarles que María Inés estaba tiraba sin vida en la vereda, justo por debajo de la ventana de la habitación en la que esperaba.

«Ella vino para curarse y el domingo me aparece tirada en la vereda. No caemos todavía. Era una señora alegre, no tenía esas intenciones que supuestamente dice el hospital. La vi el sábado a las 12 y me dijo no me cargues porque me duele mucho», dijo de uno de los hijos de la mujer.

Allí contó también que otros pacientes le dijeron que «si teníamos cuatro rollos de papel higienico dejáramos uno» y que las cosas de ellas las guardaran bien porque el lugar «era tierra de nadie».

También criticó a la clínica porque, entre otras cosas, aún no se había comunicado con la familia de la víctima: «No nos llamaron ni nada. Sólo nos llamó un policía para que nos acerquemos y estaba mi mamá tirada en la vereda».

Por su parte, el abogado de la familia, Dante Morini, expresó que aún no saben «cómo una paciente de 74 años cae por una ventana». Y que fueron los efectivos policiales los que les informaron a los hijos que su madre «cayó de la ventana de la habitación y falleció en forma inmediata».

«Los hijos desconfían de las causales de muerte, no saben qué pasó, ni tuvieron una explicación de parte de las autoridades de la clínica”, explicó Morini. Y siguió: «Lo que hay claramente es algunos tipos de responsabilidades, la causa penal va a investigar la responsabilidad para ver la mecánica, hay que determinar por qué motivo fue».

Además, se sumó a lo que había expresado el hijo de María Inés y contó que «desde el primer día les dijeron que no le dejaran el teléfono porque hay robos». Que se haya tratado de un hecho de inseguridad es uno de los indicios que maneja la familia.

«Directamente no pueden garantizar la seguridad. La inseguridad llegó a las salas donde están los pacientes. Vamos a pedir que declaren los pacientes que están en las habitaciones más cercanas para que aporten algún dato», remarcó el letrado.

Por último, Morini aseguró que también hay responsabilidad civil de parte de PAMI, obra social a la que estaba afiliada María Inés, porque ese lugar se lo designaron ellos. «PAMI obliga a los ancianos a atenderse donde capitan. No tienen la posibilidad de atenderse donde sea mejor atendido», aseguró.

Fuente: Clarín