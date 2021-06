Denunciaron a un colegio religioso de Salta por dictar Educación Sexual Integral

El caso, inédito hasta ahora, abrió la polémica en las últimas horas en la localidad de Rosario de Lerma. Mientras que desde el colegio intimaron a través de una comisión policial al denunciante para que en un plazo determinado justifique por qué retiró a su hija del establecimiento, varios padres adhirieron al reclamo del hombre por considerar “inapropiada” la materia sin tener el pleno consentimiento de los familiares de los alumnos.

“Cuando yo inscribí a mi niña pedí todo tipo de información de las materias y nunca me dijeron de este espacio de enseñanza sexual y cómo se le iba a impartir a mi hija. El 12 de mayo me sorprendí cuando en una materia por escrito interrogaban a mi hija sobre sus intimidades sexuales y las de su familia”, explicó Ralph Calatayud.

De acuerdo a su relato, pidió por lo menos tres reuniones con las autoridades de la escuela por este tema, pero nunca lo recibieron. “Todo lo contrario, recibí como trato una notificación de la policía para explicar por qué retiré a mi hija del colegio”.

Firme en su postura, Calatayud sostuvo que su hija “pedirá ayuda a un médico o a su madre, pero no a un extraño que no sabemos si está preparado para interrogar a un adolescente sobre su vida privada y menos sexual”.

“Si el establecimiento no me explica sobre estos espacios que yo no conozco de qué se trata, es un error de ellos. A principio de año nadie argumentó que este tipo de materias abordan de tal forma una educación sexual que yo no estoy de acuerdo, por más que sea ley u obligatoria. Yo soy el padre y responsable de la educación de mi hija. No me quedó otra que tomar la determinación de sacar a mi niña de ese secundario religioso católico”, concluyó el hombre que buscó asesoramiento legal para radicar la denuncia policial.

Educación Sexual Integral: una base para terminar con la violencia de género

Pese al caso puntual, cabe recordar que la materia Enseñanza Sexual Integral (ESI) que se trabaja en las escuelas responde a lo previsto en la ley nacional 26.150, que busca favorecer la formación integral de las personas, la no discriminación, la prevención de vínculos violentos y la violencia de género. También evitar embarazos no buscados en la adolescencia y enfermedades de transmisión sexual, prevenir el abuso sexual infantil, entre otras problemáticas complejas de la sociedad.

Los espacios curriculares se encuentran adaptados a cada etapa evolutiva de la persona de manera pedagógica y didáctica, de acuerdo a las distintas edades de los alumnos.

La ESI no se trata solo de nuestra genitalidad y nuestros vínculos sexuales sino también de la manera de relacionarnos afectivamente. Por eso, es necesario comenzar a hablar de este tema en la infancia.

Fuente: TN