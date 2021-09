A un joven le negaron el alquiler porque su novia es trans: “Es por el tema de tu pareja”

Un joven expuso en sus redes sociales una situación que generó indignación. Los propietarios de un departamento se negaron a alquilarle debido a que su pareja es trans.

“No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI”, escribió en Twitter Thiago Leis. A eso le sumó una captura de pantalla de un chat con una persona que le hacía de intermediara con el dueño del departamento que tenía pensado alquilar.

No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI. pic.twitter.com/qCDz8uWThi — Thiago Leis (@ThiagoLeis) September 2, 2021

“Lo lamento, pero no se hace por el tema de tu pareja. El hombre es homofóbico y a la mujer le da lo mismo”, se lee en la conversación que mantuvo Leis con la interlocutora. “Cuando ella le comentó, se echaron para atrás”, continuaba.

“Oka, me imaginé. Hay personas que son así. No te hagas drama”, le contestó él. Tras comentarle la situación a su novia Emma, decidió exponer lo sucedido en la red social para canalizar la angustia que les generó.

“Adivinen a quiénes no les quisieron alquilar porque sus dueños son homofóbicos/transfóbicos. Sí, a nosotros”, agregó el joven en sus redes. Viralizada la historia, la pareja contó que se trata de situaciones “mucho más comunes” de lo que parece.

Según explicaron, buscaban un nuevo hogar porque el que tienen actualmente les queda muy lejos del trabajo, y por ese motivo, a través de una intermediaria consiguieron a estas personas con un departamento disponible en alquiler.

“Sé lo que significa ser trans y lo que conlleva. Por eso le dije a Thiago que por favor le preguntara a esta intermediaria si tenía problema con eso”, dijo Emma Velasco a La Nación. “Yo sé que ser trans no es mi carta de presentación, pero mucha gente detesta eso y niega mi existencia. Ya he pasado muy feos momentos en entrevistas de trabajo, en bares, así que para evitar eso, prefiero mandarme al frente y si no le gusta me evito un mal momento”, remarcó.

En una de las respuestas a su tuit Thiago explicó que Emma y él están buscando departamentos de dos ambientes en Colegiales, Belgrano, Palermo o Chacarita, para vivir con sus dos gatos, Alem y Elvira, y su eriza, Amarilla.

Tras la viralización del caso, la pareja eligió contar sus vivencias sobre el episodio de discriminación con la intención de visibilizar el caso para que esto no le pase a nadie más. “Las mujeres trans estamos acostumbradas a este tipo de situaciones porque las vivimos todos los días. Más allá de eso, reconozco que soy una afortunada porque tengo un novio a quien no le doy vergüenza, tengo un trabajo estable donde me respetan, mis padres me aman, pero la mayoría de mis hermanas no tiene esa suerte”, remarcó la joven.

“Yo intuía que en algún momento podía pasarnos esto. Lo primero que pensé cuando recibí ese mensaje fue: ‘Veníamos esquivando este tipo de episodios y esto fue un baño de realidad. Tarde o temprano nos iba a ocurrir’”, lamentó Leis.

Este sábado 4 de septiembre se cumplirá un año de la firma del decreto 721/20 que estableció un cupo laboral mínimo de personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público.

