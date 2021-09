Fue al ginecólogo por dolor de ovarios y la mandaron al nutricionista por “estar muy gorda”

Una joven de 24 años denunció en sus redes sociales la insólita respuesta que recibió de un ginecólogo durante una consulta médica a la que asistió por fuertes dolores de ovarios: en vez de realizarle los controles correspondientes e indagar sobre su estado de salud, le dijo que estaba «muy gorda» y la mandó al nutricionista.

«Hoy conocí al médico más gordofóbico del mundo», contó en TikTok Candela, quien trabaja como modelo plus size en Rosario. Según relató la joven, al ingresar a la consulta le comentó al ginecólogo que estaba sufriendo dolores en sus ovarios. «Che, pero vos estás muy gorda», fue la respuesta que recibió del profesional.

Candela le manifestó que era consciente de su sobrepeso y le aclaró que estaba allí por otro problema. Sin embargo, el ginecólogo insistió en su postura: «Esto es lo único que te recomiendo», le dijo, al deslizarle una receta con la palabra «nutricionista». Ante la sorpresa de la joven, que seguía sin una solución para sus dolores, reiteró: «Vos andá a la nutri y vas a ver cómo te cambia todo».

«La única manera de que baje de peso es si me hace mal a la salud este sobrepeso. Y yo estoy bien de salud, no tengo nada, así que no hay razón para sugerirme que baje de peso», reflexionó Candela en sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores el relato sobre lo ocurrido.

«Estoy en shock con lo que me acaba de pasar. No solucioné nada porque básicamente me dijo que vaya a la nutricionista y sigo con dolor de ovarios. Voy a ir a la nutricionista y le voy a decir que tengo dolor de ovarios. ¿Y qué va a hacer la nutricionista? ¿Mandarme al ginecólogo?», planteó indignada.

Fuente: Página 12.