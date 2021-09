Un menor detenido por robarle la medalla olímpica a la Leona Sofía Maccari

Ayer por la tarde, Sofía Maccari, integrante de Las Leonas, el seleccionado femenino de hockey, denunció haber sido asaltada en Escobar mientras conducía su Toyota Etios gris plata. Un grupo de delincuentes, pistola en mano, la frenó y la obligó a descender del vehículo. Maccari llevaba su celular, que fue robado, con una mochila con sus pertenencias. Entre esas pertenencias estaba la medalla de plata que había obtenido en los Juegos Olímpicos de Tokyo en 2020.

“Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso LA MEDALLA OLÍMPICA. No puedo explicar el dolor que esto significa. ¡Les pido colaboración a todos! Un RT y cualquier info”, fue el desesperado pedido de la jugadora de hockey en su cuenta de Instagram.

En el acto, el Comando de Patrullas de Escobar de la Policía Bonaerense comenzó un operativo cerrojo y una persecución. El Toyota Etios fue abandonado; los delincuentes escaparon a pie. El auto fue recuperado y un sospechoso fue detenido: R.N.B, de 17 años, que será indagado por la UFI N°1 de Responsabilidad Juvenil de la jurisdicción a cargo del fiscal Gustavo Ancurio. En el caso también interviene la Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio a cargo de la doctora Mercedes Lambert.

El Toyota Etios fue requisado. La mochila, el celular y la medalla no fueron encontradas, según aseguraron fuentes policiales a Infobae.

Así, se espera que la investigación avance con relevos de cámaras de seguridad para encontrar a los otros sospechosos.

“Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica, porque recién pensaba quién la tendrá, dónde estará ahora. Creo que nadie sabe el sentimiento que genera una medalla olímpica. Después lo otro obviamente se hizo un esfuerzo enorme porque no me sobra nada, pero es todo material. Esto es mucho más significativo”, reconoció Sofía en diálogo con TN sobre el robo que sufrió.

Luego, continuó con una descripción del hecho: “Me aparecieron corriendo o caminando no lo sé, porque los llegué a ver y después se fueron en mi auto. A uno lo pudieron agarrar a la tarde, pero por el momento no habló nada. El que detuvieron es menor de edad pero no quiere hablar. Pedí por favor que quería verlo, pedirle que me diga donde estaban, pero obviamente no podía”.

Sofía Maccari fue una de las reservas del equipo comandado por Carlos Retegui que obtuvo la medalla de plata en la última cita olímpica, tras perder la final frente a Holanda. Fue la quinta medalla en los últimos seis Juegos Olímpicos para Las Leonas, mientras que Sofía sumó la segunda presea plateada personal, ya que también había participado en Londres 2012. De vuelta al asalto, se sospecha que el auto pudo haber sido robado para alimentar el mercado negro de repuestos de alta gama, en auge durante la pandemia.

Esta mañana, el fiscal Ancurio pidió formalmente la detención del menor arrestado, que fue concedida por el Juzgado de Garantías del caso.

Insólitamente, Maccari tuvo que enfrentar críticas en redes sociales luego de que se conociera el asalto que sufrió por llevar su medalla en el auto.

A esto, la deportista respondió en Twitter esta mañana:

“Para los que ‘juzgan’, les cuento que la medalla la tenía conmigo para llevársela a una amiga que me ayudo mucho en todo el proceso olímpico. No solo es un logro propio, sino de mucha gente que nos acompaña en el camino. Y lo más lindo es compartirlo”.

Fuente: Infobae