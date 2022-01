Llevó a su hija de 6 años al hospital por un raspón y la nena murió a las 72 horas

El miércoles 5 de enero, Hugo Olguín y Karen Baldobino llevaron a su hija Danae de 6 años al Hospital Tomás Ponsone de Coronal Moldes, provincia de Córdoba. La nena había sufrido un pequeño raspón mientras andaba en rollers.

La situación no presentaba, a simple vista, ningún tipo de gravedad. Sin embargo, requirió una derivación al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto. Allí, dos días más tarde los médicos le informaron a los padres que Danae había sufrido una infección bacteriana producto del golpe y que en la madrugada del 8 de enero murió.

Por estas horas, son ellos quienes denunciaron por mala praxis a los profesionales de la salud que la atendieron. Principalmente a los médicos del hospital en donde la nena recibió la primera atención.

LA DENUNCIA POR MALA PRAXIS DE LA MAMÁ

“Yo sigo sosteniendo que hubo un abandono total de persona y mala praxis. A mi nena la podrían haber salvado. Yo no gano nada haciendo todo esto, porque a mi hija no me la devuelven, pero esto no tiene que volver a suceder con nadie más”, dijo la madre de Danae al diario El Puntal de Córdoba.

Baldobino remarcó que a su hija “le inyectaron morfina para calmarle el dolor y la terminaron matando”.

Si bien la nena fue diagnosticada con Covid-19, su familia aseguró que la muerte se debió a una infección y un virus intrahospitalario.

“Ellos dicen que por el mismo golpe le ha entrado una bacteria, pero ella tenía solamente un raspón en la pierna. Después le entró un virus intrahospitalario y eso la terminó matando”, expresó la mamá de Danae.

“No puedo entender por qué le pusieron morfina. A mí nunca me llamó un médico para decirme ‘mira mamá le vamos a poner esto, le estamos haciendo lo otro’. Nunca jamás me llamaron por teléfono”, remarcó.

En declaraciones al medio Somos Río Cuarto, detalló que el traslado se debió a que la doctora que la atendió en Coronel Moldes le sugirió que allí habría más atención. Además le indicó que “tenía los glóbulos blancos altos, por lo que había una infección y con eso la podían derivar”.

El viernes 7 de enero le comunicaron que su hija había ingresado a terapia intensiva. “Yo no entendía nada. Me quería ir y no tenía cómo. No me querían llevar porque decían que no me iban a dejar entrar. Después me llaman y me dicen que a la nena la había agarrado un paro y que era crítico su estado”, dijo.

“Espero que estos médicos que la atendieron no atiendan más a un niño. Ellos la podrían haber salvado, en Moldes tienen todo y en Río Cuarto igual. No puedo entender por qué le pusieron morfina, yo no lo hubiera autorizado. A mí nunca me llamó un médico de Río Cuarto para decirme qué le estaban haciendo, yo tenía que llamar a cada rato”, insistió.

LOS RESULTADOS DE LA AUTOPSIA ORDENADA POR LA JUSTICIA

“En el acta de defunción sale que la causa de muerte de la niña fue un ‘shock séptico’, no dice que fue por Covid-19”, explicó Sergio Bernal Valverde, abogado de la familia.

El letrado mantuvo un encuentro con el fiscal Daniel Miralles, que por estas horas investiga qué sucedió y cómo se provocó la muerte de Danae. La madre de la pequeña también dialogó con Miralles con el propósito de plantearle sus dudas en la causa.

“No le fueron claros en su momento con respecto a las causas de muerte de su hija. Una nena de 6 años que entra relativamente en buen estado de salud. Solo con un golpecito en un muslo y fiebre. Y de repente en 48 horas fallece”, manifestó Bernal Valverde.

“Mi alma, mi otra yo, la princesa de la casa, la luz de nuestros ojos, mi primer amor, mi todo; ¿cómo vamos a seguir sin vos?”, publicó la mujer en sus redes sociales tras recibir la noticia del fallecimiento de su hija.

Fuente: Todo Noticias.