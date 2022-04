Después de 7 años, pudo contar que fue abusada en el viaje a Bariloche: “Estoy cansada del silencio”

Una joven de 24 años denunció este lunes en la Fiscalía de la ciudad de Rosario que fue violada durante su viaje de egresados en Bariloche. Siete años fueron los que le llevó poder hablar de lo que le había ocurrido pero en las últimas horas, por ella y por otras posibles víctimas, decidió hacer público su caso y afirmó: “Ya no tengo miedo. Estoy cansada del silencio. Hoy digo basta, y repito, por mí, y por todas”.

Según contó Débora a Radio Casilda y también a través de su cuenta de Instagram, todavía sufre depresiones constantes por lo que le pasó y recién hace cuatro años se lo pudo contar a sus allegados. Ahora está acompañada por el Colectivo Feminista de Arequito y de una psiquiatra. “No pensé que mi caso se iba a viralizar tanto y eso me dio mucha fuerza”, expresó.

“Ya no tengo miedo. Estoy cansada del silencio. Hoy digo basta, y repito, por mí, y por todas”, escribió en su cuenta de Instagram, y agregó: “Me costó un proceso interminable, no entendía que había pasado y en el momento lo normalicé”.

“Después, llegaron las enfermedades. Depresión, ansiedad, ansiedad social, parálisis del sueño, y una angustia interminable. Pesaba 40 kilos, las ganas de seguir adelante eran nulas. No sólo me habían arruinado el viaje de estudios, sino la vida”, relató Débora, y la publicación sumó más de dos mil reacciones de usuarios en pocas horas.

El relato de la violación

En diálogo con la radio local, Débora contó que fue abusada en el tradicional viaje estudiantil a Bariloche por un joven de Bombal. “Fuimos junto a varios chicos de otras escuelas, compartíamos el colectivo y el hotel. Una noche salimos todos y yo tomé dos copas de champagne y me sentí perdida”, relató.

En base a su testimonio, en ese momento se le acercó el presunto abusador y al verla en ese estado se ofreció a acompañarla al hotel. “Cuando entré en la pieza me di cuenta que no era mi pieza, y vomité al lado del inodoro en un balde, y después me desmayé en la cama. Me desperté a las 8 de la mañana en mi propia cama sin bombacha con mis amigas al lado de la cama contándome que me llevaron ellas hasta la pieza”, completó.

Al día siguiente, recordó, los llevaron al Cerro Catedral y ella se descompuso en medio de la excursión: “Tuve baja presión y sentía vergüenza de no saber qué había pasado. Un coordinador me llevó al hospital en la base del cerro, donde me inyectaron Buscapina y suero, y el médico me dijo que yo había tenido un coma alcohólico. Una amiga preguntó al chico de Bombal qué había pasado y él le dijo que habíamos tenido relaciones sexuales, pero yo no recordaba absolutamente nada. Las demás noches no salí, me quería volver a mi casa”.

“Una angustia interminable”

Aunque a partir de allí los días se le hicieron eternos, finalmente Débora volvió a su casa junto con sus compañeros pero tampoco entonces encontró algo de alivio. “Fue un proceso largo, traté de naturalizarlo, asumí que fue una noche, y como estaba borracha, traté de culparme. Con el chico nos conocimos en el viaje, y me quedó su cara presente. Después me enfermé”, manifestó.

Fueron años y años de depresión, medicada y bajo tratamiento psicológico, que continúa hasta el día de hoy. Y describió: “En la facultad perdí años porque no podía bajar a tirar la basura, con parálisis de sueño, tengo problemas de retención de pis, aunque me avergüenza decirlo. La depresión fue subiendo, pero ahora estoy bien con el apoyo de mis amigas, la familia y hoy lo pude contar y ratificar con la denuncia”.

“Es un proceso largo que se necesita atravesar con mucho apoyo, por lo que invito a que me escriban otras víctimas para ayudarlas y que sepan que no están solas”, concluyó.

Fuente: TN