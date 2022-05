“Acá tendría que vivir un hombre”: la nota que pegó el hijo de Jorge Julio López

Rubén López, hijo de Jorge Julio López, albañil desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006, dejó una nota en la puerta de la casa de su padre con una frase conmovedora. López era un testigo clave contra el represor Miguel Etchecolatz, que esta semana fue condenado a prisión perpetua.

“Según la carátula de la causa ¡presunta desaparición forzada! Acá tendría que vivir un hombre”, redactó Rubén López sobre la hoja del censo digital.

El mensaje fue compartido en su cuenta de Instagram. Allí publicó la foto y escribió: “Censo digital cumplido, Los Hornos, calle 140 y 69. No sabía cómo explicar la situación, así que dejé en la puerta el papel pegado. Espero se entienda”.

LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ

El 18 de setiembre de 2006, López tenía que presentarse para la jornada de alegatos en el juicio al exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, el excomisario Miguel Etchecolaz. Se lo acusaba por los delitos de homicidio, secuestro y torturas de seis mujeres y dos hombres (uno de ellos el propio López) ilegalmente detenidos.

López nunca llegó al tribunal ni tampoco se supo nada más sobre su paradero. “La Justicia no hizo nada, se me ríen en la cara. Siempre que llega la fecha de su desaparición salen a hablar del entrecruzamiento de 50 millones de llamadas telefónicas pero nunca se hizo nada”, expresó Rubén López hace algunos años en diálogo con la agencia Télam.

“Mi vieja le decía ´no vayas a declarar´, pero no por falta de compromiso sino por miedo de que le pasara algo, teníamos miedo que le pasara algo a nivel mental. Si le hubiera hecho caso, mi viejo estaría acá”, dijo en aquel entonces.

Su padre declaró el 28 de junio de 2006 y sus hijos escucharon el relato, en detalle, de todo lo sucedido durante el secuestro que padeció en 1976.

El día anterior a su desaparición, Rubén López contó que su papá “estaba tranquilo”. “Habíamos arreglado que mi primo Hugo pasaba a buscarlo a las 9 a mi hermano Gustavo y lo llevarían a la Municipalidad. Ese día mi hermano se levantó y mi viejo ya no estaba”, indicó.

Etchecolatz fue finalmente condenado por el Tribunal Oral Federal N°1 el delito de genocidio, figura que se aplicó por primera vez en el país. Años más tarde, mientras era juzgado por delitos de lesa humanidad, se lo vio escribir y exhibir desafiante un papel donde se leía “Jorge Julio López”.

En noviembre de 2021, Jorge Julio López hubiese cumplido 92 años. Su hijo lo recordó en las redes sociales con una foto y un breve relato en primera persona: “No sé dónde estoy, no sé qué me pasó. Me gustaría estar con mi familia y no puedo. No me olviden”.

