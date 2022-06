Una matemática argentina ganó el premio académico a la Estadística, equivalente al Nobel

La científica argentina y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) Andrea Rotnitzky ganó el premio Rousseeuw por su trabajo en estadística, un galardón equivalente para esa disciplina a un Premio Nobel, por su trabajo, junto a un grupo de colegas, en la investigación sobre inferencia causal y su uso en medicina y salud pública.

Según comunicó la Fundación Rey Balduino, con sede en Bruselas (Bélgica), Rotnitzky y otros cuatro científicos especialistas en el campo de la estadística, “el equipo es reconocido por ser pionero en investigación sobre inferencia causal con aplicaciones en medicina y salud pública. La inferencia causal es el proceso de determinar causas y efectos”.

Los premiados, además de Andrea Rotnitzky, fueron James Robins, Miguel Hernán, Thomas Richardson y Eric Tchetgen Tchetgen. La condecoración tendrá lugar el 12 de octubre próximo en una ceremonia en la Universidad de Leuven, en Bélgica.

“Este premio bienal, por valor de 1 millón, fue establecido por Peter Rousseeuw, profesor de estadística en Leuven. Su objetivo es premiar la excelencia en la investigación estadística que tiene un impacto significativo en la vida cotidiana”, comunicó la Fundación.

“El trabajo de los laureados ha proporcionado nuevos conocimientos y métodos estadísticos para abordar cuestiones epidemiológicas centrales. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de un tratamiento médico a largo plazo? Y, si es beneficioso, ¿qué estrategias de tratamiento son óptimas? El trabajo de los laureados, por ejemplo, ha resultado en pautas sobre cuándo iniciar mejor la terapia antirretroviral en personas con VIH”, ejemplificaron.}

“El trabajo de los laureados ha tenido una gran influencia en la práctica estadística en medicina y salud pública. También se ha extendido a otros campos, como la economía y la psicología. En varios casos importantes, ha demostrado que las disparidades entre las conclusiones extraídas de estudios experimentales y no experimentales se deben al uso de métodos estadísticos más antiguos que no eran adecuados. Los ejemplos que han tenido un impacto tanto científico como social incluyen estudios de terapia hormonal posmenopáusica en la enfermedad coronaria; tratamiento con estatinas en el cáncer; los beneficios de la terapia antiinflamatoria para pacientes con Covid-19″.

Según su perfil en la UTDT, Andrea Rotnitzky es Profesora Plenaria del Departamento de Economía de la UTDT, profesora adjunta de Harvard T. H. Chan School of Public Health e investigadora principal del Conicet. Tiene artículos científicos publicados en Biometrika, Journal of the American Statistical Association, Biometrics y Journal of the Royal Statistical Science, entre otros. Fue editora asociada de Biometrics, Annals of Statistics, Statistical Science y del Journal of Causal Inference. Actualmente es editora asociada de Journal of the American Statistical Association.

El trabajo de Rotnitzky “se centra en el desarrollo de herramientas analíticas para estimar, a partir de datos observacionales o de datos experimentales imperfectos, efectos causales de tratamientos. Este trabajo cae en el área general de inferencia causal y análisis de datos faltantes y censurados”, resumió la UTDT.

La investigación de Rotnitzky incluyen métodos modernos y flexibles de aprendizaje automático para la inferencia causal; estimación eficiente del efecto causal en modelos gráficos causales; estimación, a partir de bases de datos longitudinales de registros médicos electrónicos, de los efectos causales de las estrategias de tratamiento dependientes de covariables; métodos para evaluar marcadores de diagnóstico de estudios que sufren de sesgo de verificación.

También otros métodos como la correción de la falta de respuesta informativa en estudios longitudinales; para analizar el tiempo de sobrevida en estudios con causas informativas de censura contrapuestas y para el análisis de ensayos clínicos con incumplimiento.

Rotnitzky se recibió como licenciada en matemáticas en la Universidad de Buenos Aires en 1982 y continuó su formación en estadística en la Universidad de California. Desde 2005 es profesora adjunta de bioestadística de la Univeridad de Harvard y profesora del Departamento de Economía de la UTDT. En 2012 fue nombrada investigadora principal del Conicet.

La noticia, que fue conocida este lunes, fue celebrada por algunos de sus pares de la Universidad Torcuato Di Tella. El rector de ese centro de altos estudios Juan José Cruces mencionó que “es un enorme orgullo para la Univ. Torcuato Di Tella que Andrea Rotnitzky, Profesora Plenaria del Depto. de Economía, haya recibido, junto a colegas de diferentes lugares del mundo, este importantísimo premio en Estadística. ¡Felicitaciones!”.

Fuente: Infobae