José Larralde reveló que vive un complicadísimo momento: «Estoy rascando el fondo de la olla»

José Larralde, un histórico del mundo del folclore, reveló que vive una complicada situación económica. Lo hizo en una charla improvisada que fue grabada por un fan que se lo encontró, y el video se viralizó.

«La gente quiere saber de usted, me preguntan cómo está el maestro», lo elogió el hombre que filmó en modo selfie la conversación. «Estoy vivo y suelto, que eso ya es demasiado», fueron las primeras palabras del cantautor de 84 años sobre su presente.

Y, acto seguido, agregó: «Estoy como está todo el mundo. Sin laburo, ya rascando el fondo de la olla. Viene duro».

Además, el folclorista remarcó que, al igual que él, sus hijos están «salteándole al laburo». «Para colmo trabajan por cuenta de ellos. Se pone duro. ¿Pero qué te voy a contar si todos los que ven esto deben estar pasando por lo mismo?», señaló.

«Mucha gente lo quiere, la gente lo va a llamar, lo quieren ver en los escenarios», le aseguró su fan, dándole ánimo.

Entonces, el artista aprovechó para hacer una denuncia sobre una versión que circula sobre él.

«Hay unos piolas que dicen que yo cobro 3 mil pesos para hacer notas. Qué pavote el que pone eso porque… ¿quién le va a cobrar 3 mil pesos? Comprás tres caramelos (con 3 mil pesos). Nunca cobré y no me gusta hacer notas porque no tengo mucho para decir”, explicó.

Luego, el hombre que lo grabó le contó que una de las canciones más famosas de su repertorio, Quimey Neuquén, suena en la popular serie Breaking Bad, de Netflix.

“Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor éste (Walter White) aparezco yo cantando Quimey Neuquén”, le respondió el artista. Y lanzó: «Y yo digo, ‘¿qué tiene que ver en el norte de México Quimey Neuquén?'».

Sin embargo, el músico contó que no cobró nada por su el uso de su canción en la exitosa serie. «No cobré un mango. No me dieron un mango por eso porque dicen que no hay convenio con Estados Unidos”, destacó.

Al final de la entrevista, Larralde se mostró optimista de la situación que se vive en el país y remarcó su deseo de que la situación mejore. “Espero que se acomode todo un poco porque parecemos enemigos”, sostuvo en referencia a las permanentes diferencias y confrontaciones a nivel social.

«Muchas gracias, lo apreciamos mucho, personalmente lo escucho siempre», se despidió el fan con palabras de cariño para su ídolo.

La carrera de José Larralde, una leyenda del folclore

José Teodoro Larralde Saad nació el 22 de octubre de 1937 en Huanguelén, provincia de Buenos Aires. Es compositor, cantante y guitarrista. Entre sus creaciones se destacan Cimarrón y tabaco, De hablarle a la soledad y Un viento de aquel lao, entre tantas otras.

De joven, Larralde fue mecánico, albañil y soldador. Como artista siempre se mantuvo de perfil bajo y huyó de las luces de la fama y la popularidad ya que prefiere cantar en teatros pequeños a hacerlo en grandes festivales.

Sin embargo, su canto trasciende fronteras y es muy popular en países como Alemania, Australia, México, Brasil, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile y España, entre otros.

En 1995, el folclorista recibió un premio Konex al mejor cantante masculino de música de raíz folclórica.

Fuente: Clarín