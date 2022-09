Los fabricantes de neumáticos y las automotrices advierten que hay poco stock de cubiertas

Las firmas que producen en el país explican que el gremio no reclama un aumento salarial que podría discutirse, sino condiciones laborales que no se puede negociar. Hay quejas por la inacción del Gobierno y criticas a la Justicia. Qué dice el Ministerio de Trabajo

Las empresas de neumáticos y las empresas automotrices afirman que casi no existe stock en las fábricas para reponer a los distribuidores y cuestionaron la falta de acción del gobierno nacional frente al conflicto gremial que ya lleva cuatro meses y no tiene perspectivas de solucionarse por la intransigencia sindical.

Fuentes empresariales afirmaron a Infobae que “no hay stock en las fábricas” y afirmaron que “hay reuniones con el Ministerio de Trabajo, pero no deciden ni solucionan nada”, pese a que la situación llevó a que la producción se redujera al 40 por ciento.

“El gremio no está discutiendo un alza salarial, quieren cambiar la forma de trabajar: plantean trabajar 4 en vez de 5 días y reclaman ganar el triple cuando trabajan un día del fin de semana, cuando ya se les paga el doble que una jornada común”, expresó una fuente del sector, desconcertada porque ni el Poder Ejecutivo ni la Justicia, federal u ordinaria, intervienen ante los reclamos de las empresas afectadas.

Por su parte, Pirelli indicó que “mantiene abierto el diálogo a través de la mesa de negociación en el Ministerio del Trabajo junto con los demás productores de neumáticos desde mayo último. La empresa, sensible al contexto económico, busca llegar junto a los otros productores a un acuerdo favorable para todas las partes que garantice la sustentabilidad de las operaciones, ofreciendo aumentos salariales por encima de la inflación. En los últimos 18 meses, Pirelli ha contratado más de 400 personas en una clara muestra de compromiso con el país a través de más de 110 años de historia.”

Fuentes del sector automotriz indicaron: “Es un tema urgente. Por ahora tenemos, pero lo que no se puede reabastecer no se renueva, a menos que sea con importación, algo que nos complica. Nos ‘comemos’ Simis para importar neumáticos y las podemos usar para otras autopartes”. Además, “perdemos el beneficio de la ley de autopartismo que da beneficios si tenemos más de 30% del vehículo hecho con partes nacionales”, destacaron desde una de las principales automotrices. “Por ahora no estamos en riesgo de parar, pero no estamos bien. Acá los plazos son día a día”, agregaron.

Otra terminal automotriz rubricó el diagnóstico: “Stock no hay, es un tema de día a día y estamos con la soga al cuello”, indicó un ejecutivo.

“Hay para una semana más menos… asumiendo que se produce sin auxilio”, aportaron desde otra de las grandes del sector. O sea, hay terminales cuyos vehículos esperan armados y recién cuando llega la quinta rueda se despachan.

LA POSTURA DEL GOBIERNO

Desde el Ministerio de Trabajo afirmaron a Infobae que hubo 24 audiencias entre empresarios y el sindicato del Sutna y aclararon que no pueden dictar una nueva conciliación obligatoria sobre el mismo tema, por lo que sólo resta que continúe la negociación. “Mandamos inspectores todos los días en los lugares para controlar que no haya violencia y poder contener en todo lo que se pueda”, indicaron cerca del ministro Claudio Moroni. Las fuentes aclararon que “nunca se cerraron las audiencias paritarias; están en sesión permanente” y destacaron que otros gremios están tratando de destrabar la situación; de hecho, desde las fábricas destacan que no hay conflictos ni con la UOM ni con la Uocra, que también forman parte del sector.

Esta situación, claro está, se refleja en importantes sobreprecios, que en algunos casos llegan a tres o cuatro veces el valor original de los neumáticos.

“El problema de provisión de neumáticos es grave, hay un desabastecimiento brutal”, dice un propietario de una cadena de gomerías que tiene la representación de FATA, ante la consulta de Infobae.

“FATE está fabricando un promedio de 3.000 a 4.000 neumáticos diarios de los 15.000 que tiene capacidad para hacer debido al conflicto gremial. Pero ese es uno de los problemas. El otro es que no existen divisas para poder importar. Y ese desabastecimiento se refleja en los precios. En este momento en Argentina, una goma de camión que en dólares oficiales vale en el mundo 100 a 200 dólares, acá vale 1.000″, expresó.

Fuente: Infobae